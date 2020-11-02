В апреле этого года Tele2 запустили онлайн-проект «Дом по другим правилам». На территории digital-пространства все время что-то происходит: от тренировок и кинопремьер до концертов и паблик-токов. Разбираемся, как устроены гостиная, лекторий и зона у бассейна, чем там можно заняться, кого найти и послушать (например, Артема Перука и Семена Александровского).
Почему надо посетить «Дом по другим правилам» от Tele2?
Как устроен «дом»
Команда Tele2 построила в онлайн-пространстве дом, где каждый гость сможет найти себе занятие. Например, в «Гараже» транслируют музыкальные концерты и делают подборки для домашней вечеринки – от джаза до хип-хопа. На первом этаже есть гостиная, где можно встретиться с друзьями или устроить свидание, бар, где научат делать коктейли, кухня, на которой организовывают кулинарные мастер-классы. На втором этаже запустили спортивный зал для занятий с профессиональными тренерами, кинозал для домашнего просмотра премьер и любимых фильмов и лекторий у бассейна для бесед об урбанистике. Лекторий, кинозал и гараж стали самыми популярными пространствами «дома».
Максим Иконников
коммерческий директор Tele2 макрорегиона «Северо-Запад
Наша задача была сделать комфортное digital-пространство, где каждый найдет себе развлечение по душе, будь то кулинарные мастер-класс или занятия йогой. Также в нашем доме можно познакомиться с другими гостями и поболтать в чате или посмотреть бесплатно новинки кино. Отмечу, что у нас собран уникальный контент, готов поспорить, что вы больше нигде не найдете мастер-классы от шефов «Горыныча» или «Северян» и записи, где легендарные бартендеры El Copitas рассказывают секреты любимых коктейлей.
Кинозал
Комната, где можно найти подборку кинопремьер, любимых фильмов, сериалов и музыкальных концертов. Гостям останется только запастись попкорном, выключить свет и устроиться поудобнее. Поклонникам драмы рекомендуем начать с «Филомены»: картина о юной монахине, которая всю свою жизнь безуспешно пытается найти своего сына, заставит сопереживать героине. Социальные темы поднимает фильм «Капернаум», завоевавший в 2018 году два приза в Каннах. «Примадонна» с непревзойденной Мэрил Стрип в роли самой худшей певицы – еще один беспроигрышный вариант для вечернего просмотра. «Это мы» - must see среди сериалов о семье.
Лекторий
Здесь можно получить новые полезные знания. Даже если вы точно знаете, как от Иорданской лестницы в Эрмитаже пройти до Большого тронного зала, то вряд ли вам удалось побывать, например, на чердаке дворца. На виртуальной экскурсии по главному музею Петербурга можно будет увидеть обратную сторону сводов Александровского и Фельдмаршальского залов, узнать, что такое световые фонари, и подняться на крышу. В лектории устраивают интеллектуальные прогулки по цветущему Висячему саду Малого Эрмитажа и даже организуют прием в жилых покоях Марии Александровны.
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Артем Балаев
Встречи у бассейна
О Петербурге в «Доме по другим правилам» говорят, как и положено, у воды. Основатель Aurora Fashion Week и фестиваля «О, да! Еда!» Артем Балаев провел серию диалогов об урбанистике с героями, каждый из которых внес свой вклад в образ города. Первая встреча у бассейна была посвящена гастроурбанситике: создатель одного из ста лучших баров мира El Copitas Bar Артем Перук рассказал о восприятии мегаполиса через гастрономию и о кафе, барах и ресторанах как об идентичности Петербурга.
Директор по развитию Приморского парка Победы Ульяна Ким рассказала Артему Балаеву, своему экс-коллеге по Aurora Fashion Week и фестивалю «О, да! Еда!», о лучших парках мира, тактическом урбанизме, можно ли сидеть на газонах, кормить белок и о том, каким не должен быть парк.
Куратор и один из создателей общественного пространства «Севкабель Порт» Алексей Онацко рассказал о своих проектах, о будущем района вокруг «Севкабель Порт», о перспективах промышленных объектов в России и о современном Петербурге.
Основатель архитектурного бюро Rhizome Group Евгений Решетов на интервью с Артемом Балаевым обсудил феномен петербургских дворов-колодцев, мнение блогера Ильи Варламова на этот счет и новый проект «Ленполиграфмаша».
Последним гостем в сезоне стал Семен Александровский, лауреат премии «Золотая маска», создатель петербургского Pop-up театра. Режиссер рассказал о своем взаимоотношении с Петербургом и о личном опыте работы с уличным искусством.
«Дом по другим правилам» – это интерактивная онлайн-площадка, на которой можно найти уже отобранный качественный контент на любой вкус. Уникальные лекции, концерты, мастер-классы и паблик-токи доступны бесплатно для пользователей любых операторов связи без ограничений, регистраций и промокодов.
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