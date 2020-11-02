Почему надо посетить «Дом по другим правилам» от Tele2?

Как устроен «дом»

Команда Tele2 построила в онлайн-пространстве дом, где каждый гость сможет найти себе занятие. Например, в «Гараже» транслируют музыкальные концерты и делают подборки для домашней вечеринки – от джаза до хип-хопа. На первом этаже есть гостиная, где можно встретиться с друзьями или устроить свидание, бар, где научат делать коктейли, кухня, на которой организовывают кулинарные мастер-классы. На втором этаже запустили спортивный зал для занятий с профессиональными тренерами, кинозал для домашнего просмотра премьер и любимых фильмов и лекторий у бассейна для бесед об урбанистике. Лекторий, кинозал и гараж стали самыми популярными пространствами «дома».