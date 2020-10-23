К старту продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro магазин iPort-Apple Premium Reseller, официальный партнер компании Apple в России, запускает бесплатный сервис экспертных консультаций по FaceTime. Теперь петербуржцы смогут узнать обо всех возможностях новых iPhone не выходя из дома.
В iPort запускают бесплатный сервис консультаций от экспертов Apple
Персональную консультацию по iPhone 12 и всем остальным продуктам из линейки Apple можно заказать на сайте iPort. Эксперт Apple свяжется с вами по FaceTime, продемонстрирует устройство и ответит на любые вопросы. В iPort объясняют, что благодаря таким видеоконсультациям онлайн-шопинг ничем не отличается от обычного, а в вопросе безопасности — только выигрывает у последнего.
Сегодня, 23 октября в 8:00 по московскому времени, стартовали продажи новых iPhone. Стать одним из первых обладателей новых iPhone можно, оформив бесплатную доставку на дом. Устройство доставят в этот же день, при условии оплаты заказа на сайте. Доставка безопасная — курьер будет в маске и перчатках.
Магазин iPort-Apple Premium Reseller — официальный партнер компании Apple в России, имеющий статус премиум-реселлера, где можно приобрести всю продукцию Apple с гарантией от производителя.
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