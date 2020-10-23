В iPort запускают бесплатный сервис консультаций от экспертов Apple

Персональную консультацию по iPhone 12 и всем остальным продуктам из линейки Apple можно заказать на сайте iPort. Эксперт Apple свяжется с вами по FaceTime, продемонстрирует устройство и ответит на любые вопросы. В iPort объясняют, что благодаря таким видеоконсультациям онлайн-шопинг ничем не отличается от обычного, а в вопросе безопасности — только выигрывает у последнего.