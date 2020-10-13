HUAWEI представили MateBook X в России

HUAWEI предусмотрели множество деталей для нашего комфорта: сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения ноутбука, что позволяет быстро разблокировать экран и не вводить пароль при каждом входе в систему без ущерба безопасности информации. Выдвигающаяся веб-камера спрятана под клавишей в клавиатуре, что гарантирует защиту от нежелательного доступа к данным – при необходимости ее можно выдвинуть одним нажатием. Ноутбук впервые оснащен расширенным тачпадом с функцией тактильной обратной связи для более комфортного и естественного взаимодействия с системой и приложениями. Упрощает жизнь и сенсорный экран: например, чтобы сделать скриншот, достаточно провести тремя пальцами вниз по экрану. И особенно удобным стало взаимодействие ноутбука и смартфонов HUAWEI. Благодаря функции «Мультискрин» экран подключенного смартфона выводится на экран ноутбука в виде картинки в картинке. Можно не только копировать файлы с устройства простым перетаскиванием, но и воспроизводить видео в формате HD и 4K, выполнять вызовы с помощью ноутбука, открывать и редактировать файлы, расположенные в памяти смартфона. Добавим сюда высококачественную аудиосистему, способную превратить практически любое помещение в персональный кинотеатр, и систему из двух микрофонов. В сочетании с алгоритмами обработки звука ои захватывают голос на расстоянии до 5 метров – что особенно актуально сегодня: рабочие звонки в Zoom станут еще комфортнее.

Ноутбук HUAWEI MateBook X доступен в России в цвете «мерцающий серебристый». Предварительный заказ на новое устройство можно оформить с 12 октября в официальном интернет-магазине HUAWEI и магазинах-партнерах компании. В продаже новинка появится с 20 октября.