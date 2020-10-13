Новый ноутбук – самый легкий во флагманской линейке: около 1 кг при толщине 13,6 мм. Его можно носить в сумке или рюкзаке, чтобы всегда и везде иметь под рукой удобный и производительный инструмент для работы, творчества и развлечений.
HUAWEI представили MateBook X в России
При этом новинка оснащена мощным четырехядерным процессором Intel® Core™ i5 10-го поколения. Благодаря 16 ГБ оперативной памяти компьютер не зависнет и останется шустрым даже при работе с ресурсоемкими приложениями. Вся необходимая информация тоже поместится на диске объемом 512 ГБ. А благодаря передовой системе охлаждения ноутбук работает быстро и бесшумно. Кроме того, поддержка Wi-Fi 6 гарантирует быстрое и стабильное подключение к беспроводным сетям на максимальной скорости даже в многолюдных местах.
Новый HUAWEI MateBook X — первый ноутбук HUAWEI с ультраузкими рамками, которые находятся на одном уровне с корпусом. Ширина верхней и боковых рамок всего 4,4 мм, и полезная площадь экрана составляет 90%, что обеспечивает комфорт в любом занятии – от просмотра видео до игр. 13-дюймовый экран с LTPS матрицей и разрешением 3K обеспечивает изображение с высокой детализацией и точной цветопередачей. Кроме того, новинка заботится о нашем зрении: в специальном режиме защиты экран фильтрует синюю составляющую спектра подсветки, снижая утомляемость глаз при длительной работе, а алгоритм коррекции яркости гарантирует одинаково высокий комфорт при работе в помещении и под прямыми солнечными лучами.
HUAWEI предусмотрели множество деталей для нашего комфорта: сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения ноутбука, что позволяет быстро разблокировать экран и не вводить пароль при каждом входе в систему без ущерба безопасности информации. Выдвигающаяся веб-камера спрятана под клавишей в клавиатуре, что гарантирует защиту от нежелательного доступа к данным – при необходимости ее можно выдвинуть одним нажатием. Ноутбук впервые оснащен расширенным тачпадом с функцией тактильной обратной связи для более комфортного и естественного взаимодействия с системой и приложениями. Упрощает жизнь и сенсорный экран: например, чтобы сделать скриншот, достаточно провести тремя пальцами вниз по экрану. И особенно удобным стало взаимодействие ноутбука и смартфонов HUAWEI. Благодаря функции «Мультискрин» экран подключенного смартфона выводится на экран ноутбука в виде картинки в картинке. Можно не только копировать файлы с устройства простым перетаскиванием, но и воспроизводить видео в формате HD и 4K, выполнять вызовы с помощью ноутбука, открывать и редактировать файлы, расположенные в памяти смартфона. Добавим сюда высококачественную аудиосистему, способную превратить практически любое помещение в персональный кинотеатр, и систему из двух микрофонов. В сочетании с алгоритмами обработки звука ои захватывают голос на расстоянии до 5 метров – что особенно актуально сегодня: рабочие звонки в Zoom станут еще комфортнее.
Ноутбук HUAWEI MateBook X доступен в России в цвете «мерцающий серебристый». Предварительный заказ на новое устройство можно оформить с 12 октября в официальном интернет-магазине HUAWEI и магазинах-партнерах компании. В продаже новинка появится с 20 октября.
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