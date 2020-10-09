Курс состоит из 5 тематических мини-блоков, в которых ведущие блогеры, фотографы и видеографы делятся своим опытом и секретами своего мастерства. Слушатели курсов могут выиграть смартфон Redmi Note 9 Pro, выполнив задание одного из авторов, озвученное в финале каждого блока. Подробности конкурса внизу этой статьи. Вот какие 5 блоков входят в курс:
Xiaomi запускает бесплатный онлайн-курс по созданию контента «Учись, пока не села батарейка»
1. «Импровизируй, пока не сядет батарейка: сюрреализм и креатив в мобильной фотографии». Автор курса — Moлли @ya.molli.
Молли — можно смело назвать экспертом по созданию сюрреалистических снимков. С этим согласны более двух с половиной миллионов человек, которые подписаны на нее в Instagram. В своем курсе она расскажет, как создать идеальный исходный кадр и как довести его до креативного финала, чтобы собрать целую лавину лайков.
2. «Монтируй видео, пока не сядет батарейка: motion-анимация в твоем смартфоне». Автор курса — Диана Цвирук @tsvirukdi.
Диана — мастер по созданию анимированных коллажей. В своем курсе она расскажет о секретах создания анимации, обработке фотографий и монтаже. Для всех слушателей Диана подготовила специальный пакет стикеров, который позволит закрепить полученные знания и создать первую motion-анимацию.
3. «Режиссируй, пока не сядет батарейка: лайфхаки для самых ярких видео в TikTok». Автор курса — Ваня Волков @volkovvanya.
Ваня — режиссер с опытом работы в индустрии более 10 лет. В этом блоке он расскажет все о монтажной склейке, которая лежит в основе самых трендовых видео в TikTok, пошагово покажет процесс съемки и раскроет лайфхаки, которые облегчат процесс создания видео.
4. «Снимай, пока не сядет батарейка: секреты «вкусных» предметных кадров для твоего блога». Автор курса — Анастасия Колесниченко @vaasialis.
Анастасия — гуру предметной съемки. В своих уроках она научит слушателей курса основам создания интересной композиции, которую легко можно повторить даже в домашних условия. Также Анастасия расскажет, как правильно подобрать объекты для съемки и использовать тень для создания идеального кадра.
5. «Путешествуй, пока не сядет батарейка: главное о travel-блогинге». Автор курса — Анна Курбат @any_yoyo.
Анна — travel-блогер со стажем. Из этого блока вы узнаете, что для путешествий не обязательно покупать билеты на поезд или самолет — ведь даже в родном городе можно найти множество красивых и необычных локаций и прочувствовать атмосферу путешествия. Анна расскажет как создать красивый кадр, какую одежду стоит взять с собой для съемки и поделится секретами обработки фотографии.
Идейным вдохновителем проекта стал смартфон Redmi Note 9 Pro. Сочетание системы четырех камер флагманского уровня, Pro-режимов для создания фото и видео, а также емкого аккумулятора, который обеспечивает до двух дней автономной работы, делают этот смартфон идеальным инструментом для творчества.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно соблюсти 3 простых условия:
- c 5 по 23 октября 2020 года выполнить задание от автора одного из блоков курса;
- выложить свою работу в социальных сетях с хэштегом проекта #MiCreators;
- отметить бренд @xiaomi.russia и того блогера, чье задание было выполнено, в тексте публикации.
Автор каждого курса выберет лучшую работу и вручит победителю смартфон Redmi Note 9 Pro. Топовые работы со всех курсов будут опубликованы в социальных сетях бренда Xiaomi с отметкой автора.
Объявление победителей состоится 25 октября 2020.
Курс «Учись, пока не села батарейка» доступен по ссылке.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.