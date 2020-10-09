Xiaomi запускает бесплатный онлайн-курс по созданию контента «Учись, пока не села батарейка»

Идейным вдохновителем проекта стал смартфон Redmi Note 9 Pro. Сочетание системы четырех камер флагманского уровня, Pro-режимов для создания фото и видео, а также емкого аккумулятора, который обеспечивает до двух дней автономной работы, делают этот смартфон идеальным инструментом для творчества.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно соблюсти 3 простых условия: