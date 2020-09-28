Петербуржцы победили в российском этапе конкурса James Dyson Award 2020

Премия James Dyson Award призвана отмечать достижения нового поколения инженеров-проектировщиков, а также стимулировать и вдохновлять их на поиск новых решений. На российском этапе конкурса изобретатели из Петербурга представили умную щетку Health Care Toothbrush, которая может отслеживать состояние здоровья человека. Обычно люди недостоточно регулярно проходят медицинские обследования. Авторы победившего проекта предложили решить эту проблему с помощью зубной щетки — предмета, которым люди пользуются каждый день. В сменную насадку Health Care Toothbrush встроен электрохимический датчик для анализа слюны и выдыхаемого воздуха. Сенсор избирательно реагирует на изменение концентрации ионов и органических молекул. Во время ежедневной чистки зубов устройство может распознавать признаки зарождения таких заболеваний, как рак легких, сахарный диабет, астма, хроническая обструктивная болезнь легких и пневмония. Информация с датчика поступает на встроенный чип Bluetooth, который позволяет подключать зубную щетку к смартфону, не требуя специализированного оборудования. В ближайшем будущем изобретатели планируют создать рабочий прототип устройства и обеспечить его стабильное функционирование.