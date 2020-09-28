Первое место на национальном этапе знаменитой премии в сфере инженерного проектирования и дизайна заняли студентка СПГХПА им. А. Л. Штиглица Анастасия Балабанова и студент ИТМО Артемий Зенкин. Они разработали умную зубную щетку с функцией мониторинга здоровья, которая может отследить первые признаки серьезных заболеваний, – и даже онкологии.
Петербуржцы победили в российском этапе конкурса James Dyson Award 2020
Премия James Dyson Award призвана отмечать достижения нового поколения инженеров-проектировщиков, а также стимулировать и вдохновлять их на поиск новых решений. На российском этапе конкурса изобретатели из Петербурга представили умную щетку Health Care Toothbrush, которая может отслеживать состояние здоровья человека. Обычно люди недостоточно регулярно проходят медицинские обследования. Авторы победившего проекта предложили решить эту проблему с помощью зубной щетки — предмета, которым люди пользуются каждый день. В сменную насадку Health Care Toothbrush встроен электрохимический датчик для анализа слюны и выдыхаемого воздуха. Сенсор избирательно реагирует на изменение концентрации ионов и органических молекул. Во время ежедневной чистки зубов устройство может распознавать признаки зарождения таких заболеваний, как рак легких, сахарный диабет, астма, хроническая обструктивная болезнь легких и пневмония. Информация с датчика поступает на встроенный чип Bluetooth, который позволяет подключать зубную щетку к смартфону, не требуя специализированного оборудования. В ближайшем будущем изобретатели планируют создать рабочий прототип устройства и обеспечить его стабильное функционирование.
Среди финалистов конкурса также есть петербурженка – студентка СПГХПА им. А. Л. Штиглица Валерия Царегородцева с изобретением Walker Way. Это устройство для людей с церебральным параличом: существующие опоры очень громоздкие, неудобные и сложные в управлении, а Walker Way, оснащенный системой управления и мотор-колесами, – это новаторское решение в области ортопедии. Устройство позволяет комфортно держаться в вертикальном положении, устраняет дрожь при движении, позволяет подниматься по лестницам и легко менять высоту тела.
Интересный проект представили и финалисты из Москвы – студенты НИУ ВШЭ Денис Шилов, Елена Юмагулова и Илья Зисман. Их устройство Reface призвано управлять электронными гаджетами с помощью мимики. С помощью электроэнцефалографа и нейросети устройство распознает движения лицевых мышц (значение которых можно заранее настроить в приложении) и отправляет их на смартфон по протоколу BLE (Bluetooth с низким энергопотреблением). Такая технология будет полезна в ситуациях, когда электронными устройствами нужно управлять без помощи рук (например, смартфоном, компьютером, умным домом и дополнительными функциями автомобиля), а также людям с ограниченными физическими возможностями.
Проект победителей представит Россию на международном этапе конкурса, результаты которого будут объявлены 19 ноября 2020 года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.