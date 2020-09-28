Теперь «МегаФон» сохраняет оплаченные минуты разговоров, и ими можно воспользоваться в любое время. «Копилка минут» стала продолжением основной тарифной линейки #Безпереплат. Еще весной вместе оператор предложил абонентам навсегда сохранять оплаченный интернет-трафик. Опция оказалась востребована: пользователи уже накопили 10 тысяч гигабайт, а это эквивалентно просмотру более 30 тысяч часов видео или прослушиванию более 3 млн песен онлайн. Сейчас сохранить можно не только гигабайты, включенные в пакет, но и минуты разговоров, что позволит снизить расходы на связь. Количество сохраняемых минут зависит от тарифного плана и в среднем в 1,5-2 раза превышает объем ежемесячного пакета.
«МегаФон» запустил опцию «Копилка минут»
Влад Вольфсон (коммерческий директор «МегаФона»): «Мы видим, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно – в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объем звонков традиционно возрастает».
Кроме того, пользователи смогут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета, причем не только писать сообщения, но и совершать звонки и отправлять медиа-файлы без расходования пакета интернета в WhatsApp, Viber, eMotion, Facebookmessenger, TamTam, Snapchat и Telegram. В линейку #БезПереплат встроены защита от нежелательных подписок в интернете, пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.
Активировать бесплатную опцию можно в личном кабинете. У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт интернета, накопление минут начнется автоматически.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.