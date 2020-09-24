«Сбербанк» провел большую онлайн-конференцию «СберКонф». Представлены девайсы, форматы работы с клиентами, приложения, а также новый брендинг компании — «Сбер». Рассказываем главное.
Новый брендинг, отделения с кафе, виртуальные ассистенты и ТВ-приставка: что представил «Сбербанк» на большой онлайн-конференции
Новый брендинг
Глава «Сбербанка» Герман Греф представил новый бренд и логотип экосистемы банка — «Сбер». Обновленный фирменный знак унаследовал ключевые элементы банковского логотипа — «галочку» сохранили как символ целеустремленности и ориентированности на результат, а круглую форму — как символ сфокусированности на потребностях клиента. На внедрение нового брендинга планируется потратить около 2,5 миллиардов рублей в течение 5-6 лет.
Новые отделения
Теперь отделения «Сбера» станут «местом общения, куда приходят смотреть на новые технологии, поработать, назначить встречу или пообщаться». В них появятся кафе и детские уголки, а все банковские операции можно будет проводить без паспорта — используя систему биометрии. От касс также решили отказаться, оставив только круглые столики. Банкоматы обзаведутся сенсорным экраном, а также научатся вызывать такси, покупать билеты в кино и заказывать еду.
Новые сервисы для предпринимателей
«СберБизнес», «СберСоветник» и «СберРешения» позволят провести оценку бизнес-идеи с прогнозом на 5 лет и окупаемости инвестиций, помогут в подборе сотрудников, проверке контрагентов, аутсорсинга бухгалтерии и дистанционного юридического сопровождения. Также молодые предприниматели смогут открыть свой первый бизнес онлайн и без госпошлин. Никаких бумаг больше не нужно — только смартфон и загранпаспорт.
Новые приложения
«Сбер» запускает курьерскую доставку «СберЛогистика» — до конца 2020 года сервис заработает в Петербурге и Москве, а позже и по всей России. Обновлен «Ситимобил» — в сервис заказа такси интегрирована возможность проложить маршрут с использованием самокатов, также в ближайшее время внедрят функцию комбинирования поездки на такси с велосипедом и общественным транспортом. Представлена и новая подписка на все сервисы экосистемы банка «СберПрайм», включающая в себя более 20 тысяч фильмов и сериалов от Оkko, а также скидки на Delivery Club и «Ситимобил».
Новые устройства и виртуальные помощники
«Сбер» презентовал собственную телевизионную приставку со встроенным виртуальным ассистентом SberBox. Она может заказать попкорн, одежду и другие товары — даже повторить образ любимого киногероя при помощи функции «видеошоппинг». Также SberBox можно использовать в качестве игровой приставки, музыкального плеера или караоке.
Умная медиаприставка к телевизору создана специально для виртуальных ассистентов «Салют» — семейства из трех помощников, различающихся между собой характерами и мировоззрением. «Джой» — жизнерадостный ассистент, «Сбер» — продвинутый, а «Афина» стремится сделать своего пользователя максимально продуктивным.
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