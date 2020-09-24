Новые устройства и виртуальные помощники

«Сбер» презентовал собственную телевизионную приставку со встроенным виртуальным ассистентом SberBox. Она может заказать попкорн, одежду и другие товары — даже повторить образ любимого киногероя при помощи функции «видеошоппинг». Также SberBox можно использовать в качестве игровой приставки, музыкального плеера или караоке.

Умная медиаприставка к телевизору создана специально для виртуальных ассистентов «Салют» — семейства из трех помощников, различающихся между собой характерами и мировоззрением. «Джой» — жизнерадостный ассистент, «Сбер» — продвинутый, а «Афина» стремится сделать своего пользователя максимально продуктивным.