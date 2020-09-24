Badoo запустил собственный образовательный портал о сексе

Настоящая энциклопедия современного секса в разных контентных форматах была подготовлена с помощью секс-коучей, психологов, сексологов и редакции онлайн-медиа «Теории и Практики». Истории реальных парней и девушек также легли в основу целой серии статей. Badoo Hotline — это место, где без стеснения и предрассудков рассказывают о сексе и отвечают на вопросы, которые раньше было стыдно задать. Основная идея проекта продолжает философию бренда — «Будь собой со мной», где каждый пользователь приложения уникален по-своему, а взаимоотношения между людьми могут быть разными, если исключить из них навязанные стандарты, стереотипы и предрассудки.

«Этот проект очень важен для нас. Во-первых, хотя секс является лишь частью наших отношений, он имеет огромное влияние на нашу жизнь. Также как и общественное мнение. Например, треть одиночек (36%) чувствуют дискомфорт в разговорах с партнером о своих сексуальных предпочтениях. Во-вторых, безопасность нашего сообщества, как online, так и offline, всегда была нашим приоритетом. Сейчас доступно очень много информации о безопасном сексе в оффлайне, но совсем нет информации о виртуальной безопасности и приватности. Цель проекта — просветительская, мы поддерживаем любые формы и форматы общения и хотим быть для наших пользователей надежным партнером, который ни к чему не призывает, а просто рассказывает и делится нужной и полезной информацией об отношениях между людьми», — рассказывает бренд-директор Badoo Олеся Нестерова.

С порталом Badoo Hotline можно познакомиться, перейдя по ссылке (работает только с мобильного устройства)