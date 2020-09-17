18+

glo представили коллаборацию с Александром Петровым

Название лимитированной коллекции устройств — «Мечтай по-крупному» — отражает философию бренда, которая призывает не идти на компромиссы и брать от жизни максимум.

«Мечтай по-крупному» — это первая серия устройств, разработанная специально для России.  В коллекцию входит два девайса glo HYPER* в черном и белом цвете, украшенные леттерингом: красная линия, проходящая сквозь буквы, символизирует путь к достижению мечты. Устройства снабжены технологией индукционного нагревания, которая, по сравнению с классической версией, обеспечивает новый уровень насыщения и впечатлений.  Кнопка Boost** нагревает устройство всего за 15 секунд и девайс может быть использован до 20 сессий без подзарядки.

glo продолжает сотрудничать с интересными артистами – на этот раз коллекция создана совместно с актером Александром Петровым.  В серии видеороликов для glo он делится своими жизненными принципами, мотивируя найти смелость мечтать и добиваться своего, несмотря ни на что. «Раньше мы все умели мечтать, но со временем забыли как. Жизнь тускнеет от забот и рутины. Просто ответь себе на вопрос «О чем ты мечтаешь?». Главное, мечтай по-крупному, и все обязательно сбудется», — уверен актер.

*Boost – Буст

**HYPER – Хайпер

Информация предоставлена БАТ Россия. 18+

evoronina,
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