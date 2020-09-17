glo представили коллаборацию с Александром Петровым

glo продолжает сотрудничать с интересными артистами – на этот раз коллекция создана совместно с актером Александром Петровым. В серии видеороликов для glo он делится своими жизненными принципами, мотивируя найти смелость мечтать и добиваться своего, несмотря ни на что. «Раньше мы все умели мечтать, но со временем забыли как. Жизнь тускнеет от забот и рутины. Просто ответь себе на вопрос «О чем ты мечтаешь?». Главное, мечтай по-крупному, и все обязательно сбудется», — уверен актер.