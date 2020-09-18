Без этого помощника мы уже не представляем нашу жизнь. Любой пылесос помогает в уборке — но не всякий способен превратить рутину в приятное занятие. Наш выбор — современные беспроводные модели: эргономичные, компактные и очень мощные. И никаких розеток и длинных неудобных проводов, которые тащат за собой тяжелое устройство. Но какой же выбрать? Вместе с Dyson мы подготовили тест, который поможет найти модель, идеально подходящую именно вам.
Тест: какой пылесос вам подходит?
Почему беспроводные пылесосы лучше обычных? Во-первых, это удобно: нет привязки к розетке и путающихся проводов, пылесос компактен и его удобно хранить. У устройств Dyson есть парковочный модуль, который крепится на стену и может быть установлен в любом месте. Пылесос не занимает лишнее место в доме и одновременно заряжается. Там же хранятся насадки, которые всегда будут под рукой и не потеряются. Беспроводным пылесосом можно очистить поверхности от пола до потолка: центр тяжести у него находится на уровне рукоятки, поэтому при уборке карнизов и верхних полок руки и спина не устанут, а при необходимости можно снять алюминиевую трубу и использовать его как портативное устройство. Еще один бонус — моющийся фильтр (можно наконец забыть про сменные пылесборники!) и гигиеническая очистка контейнера (достаточно нажать на кнопку, опустить контейнер и мусор автоматически вытряхнется сам). Заряда аккумулятора хватит на всю уборку или даже на несколько, если площадь небольшая, — расход батареи оптимизируется в зависимости от покрытия. Все это меняет ощущения от уборки и превращает ее в приятное занятие.
Во-вторых, они очень мощные: тщательная уборка — настоящее спасение для аллергиков и семей, где есть дети и животные. Уникальная система фильтрации позволяет улавливать мельчайшие частицы, задерживая аллергены и бактерии размером до 0,3 микрона (для сравнения: средняя толщина человеческого волоса — 50 микрон). Только представьте: воздух, выходящий из пылесоса, чище того, которым мы обычно дышим. Ну а в-третьих, это просто красиво: любители гаджетов знают, что эргономичный, стильный и современный дизайн, в котором все продумано до мелочей, — отличительная черта техники Dyson, и беспроводные пылесосы — не исключение.
В линейке беспроводных пылесосов Dyson есть три модели в разных комплектациях: V8 — мощный, но легкий и компактный агрегат, работающий до 40 минут без подзарядки, V10 с увеличенным на 40 % объемом контейнера и аккумулятором, который работает до 60 минут, и V11 — самое мощное устройство серии с ЖК-дисплеем и насадкой с высоким крутящим моментом, которая сама распознает тип напольного покрытия. Предлагаем пройти наш тест, чтобы узнать, какая модель подойдет для вашего образа жизни и габаритов квартиры.
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