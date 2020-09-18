Тест: какой пылесос вам подходит?

Почему беспроводные пылесосы лучше обычных? Во-первых, это удобно: нет привязки к розетке и путающихся проводов, пылесос компактен и его удобно хранить. У устройств Dyson есть парковочный модуль, который крепится на стену и может быть установлен в любом месте. Пылесос не занимает лишнее место в доме и одновременно заряжается. Там же хранятся насадки, которые всегда будут под рукой и не потеряются. Беспроводным пылесосом можно очистить поверхности от пола до потолка: центр тяжести у него находится на уровне рукоятки, поэтому при уборке карнизов и верхних полок руки и спина не устанут, а при необходимости можно снять алюминиевую трубу и использовать его как портативное устройство. Еще один бонус — моющийся фильтр (можно наконец забыть про сменные пылесборники!) и гигиеническая очистка контейнера (достаточно нажать на кнопку, опустить контейнер и мусор автоматически вытряхнется сам). Заряда аккумулятора хватит на всю уборку или даже на несколько, если площадь небольшая, — расход батареи оптимизируется в зависимости от покрытия. Все это меняет ощущения от уборки и превращает ее в приятное занятие.