Go вместе?.. Нестандартный гид по городу, окрестностям и жизни в целом от петербуржцев

На чем поехать во все эти замечательные места?

В целом наша семья поддерживает идеи урбанистики, в том числе развитие велодвижения и общественного транспорта. Каждый месяц я езжу в архив на Псковской улице изучать чертежи дореволюционных зданий. Если позволяет время, я сажусь на трамвай. Сейчас они используются не очень эффективно, ходят редко и медленно, дублируются маршрутками. Но все равно это очень удобный транспорт, за которым будущее.

В нашей семье водительские права есть только у моего партнера. Мы давно мечтаем отказаться от личного автотранспорта. С развитием системы каршеринга эта идея кажется более выполнимой, и у меня лично теперь возникло желание научиться водить – со временем можно будет просто арендовать машину, а не тратить время и силы на обслуживание собственной. Даже сейчас мы часто берем машины в каршеринге, особенно при поездках в Москву. А новый сервис грузового каршеринга Яндекс.Драйв – это просто мечта! Уже воспользовались им при перевозке найденного старинного кресла.