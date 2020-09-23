С каждым днем интересных мест в городе становится все больше, гиды с советами о том, куда сходить или съездить, и вовсе размножаются почкованием. Мы решили узнать у петербуржцев, которые не привыкли сидеть на месте, как они проводят будни и выходные, на чем они перемещаются по городу и где можно случайно встретить их за ужином. Леша Шишкин, Ника Артемьева, Николай Киселев, Женя Любич и Лана Морозова рассказывают о себе и о городе. Кстати, с обновленным приложением Яндекс Go быть в движении еще проще, все самые удобные сервисы, как то: Такси, Ultima, Еда, Лавка, Драйв, Доставка и Транспорт — теперь в одном месте.
Go вместе?.. Нестандартный гид по городу, окрестностям и жизни в целом от петербуржцев
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Фото: Михаил Вильчук
Алексей Шишкин, краевед, участник объединения «ГЭНГЪ»
Куда съездить на выходные?
Выходные я обычно провожу в коротких поездках по России. Ближайший план — Кемь, новый для меня город в Карелии, на Белом море. Если не удается уехать далеко, гуляю по городу или выезжаю на Карельский перешеек. Выборг, Приозерск. Зимой — Зеленогорск и Комарово.
Где заказать ужин?
Я живу на Васильевском острове, у Приморской. Чаще всего ужин я беру в любимом китайском ресторане «Ми Фан». Еще у «Деда Хо» и в индийском заведении на Василеостровском рынке. А если я ужинаю не дома, то мой самый частый выбор — рюмочная «Тихий ход» и бар WÖD, абсолютный чемпион моего личного рейтинга заведений Петербурга.
Какой маршрут наземного транспорта самый живописный?
Я думаю, это маршрут трамвая № 3. Едет через Троицкий мост, Коломну, почти весь центр города. Дважды пересекает Неву, а еще Крюков канал и Мойку. Ну и финал на Финляндском вокзале, с которым у меня всегда только хорошие ассоциации.
Лана Морозова, художница, дизайнер аксессуаров
Куда съездить на выходные?
На выходные я, конечно, советую отправиться за город, пока позволяет погода и Петербург с Ленобластью не озябли от осенней сырости. Мои фавориты: парк Монрепо, особенно если выйти за его пределы в более дикие леса, черничное раздолье в Рощино и Павловский парк (будет хорош и в золотую осень).
Где заказать обед?
Обед я бы заказала в Fika Vegan bistro, потому что это рядом с домом, напротив Ботанический сад и обновленная набережная Карповки. А если хочется пиццы, то беру Daner Pizza Spot, там самое вкусное тесто из печи на свете!
Куда сходить за творческим вдохновением?
Меня вдохновляют старинные винтажные штуки, поэтому за вдохновением можно отправиться, как ни странно, на Уделку в выходной день. Во-первых, там много интересных персонажей, а во-вторых, много чудных вещиц. Если брать музеи, то мне нравятся этнографический и Музей всех религий.
Приложение Яндекс Go создано на базе Яндекс.Такси, поэтому оно заменяет его на смартфоне автоматически. Но в чем главное отличие? Во-первых, здесь можно заказать такси, воспользоваться каршерингом и отследить расписание транспорта, чтобы куда-то поехать. Во-вторых, здесь можно заказать курьера, чтобы отправить небольшую посылку и даже грузовик для вещей покрупнее. В-третьих, здесь можно оформить доставку продуктов и еды из ресторанов, чтобы никуда не ходить. И в-четвертых, благодаря одному приложению можно совмещать дела: ехать домой в такси (а если настроение праздничное, еще и на красивой машине тарифа Ultima) и заказывать ужин.
Ника Артемьева, исследователь города и автор блога об архитектурных деталях Петербурга, собирательница винтажной коллекции
Куда съездить на выходные?
В Ленобласти много бывших финских построек, притягивающих туристов. Я бы рекомендовала посетить Aseman Talo — дом работников финской железной дороги. Сейчас здание находится в процессе восстановления. Его спасла от сноса местный краевед Мария Куск и перевезла на свой участок к другому вековому финскому зданию. Несмотря на ремонтные работы, музей уже частично функционирует. Перед посещением лучше связаться с хозяйкой. В Aseman Talo можно добраться и на электричке: 2,5 часа на «Ласточке» и 5 минут от станции пешком. Если путешествуете на машине, обязательно загляните в финские кирхи поблизости: в Мельниково, в Севастьяново и в Приозерск. Возможно, вы не попадете внутрь, но архитектура этих зданий впечатляет, а рядом всегда есть место для приятной прогулки.
Где заказать обед?
Мне нравится поддерживать небольшие и самобытные заведения с достойной едой. Недавно я обнаружила, что к нам домой теперь можно заказать еду из японского стрит-фуда «Такояки». Уже несколько лет люблю заглядывать в их заведение на Петроградской стороне. Но курьер вероятнее доставит еду из «Этажей» — эта точка ближе к моему дому.
На чем поехать во все эти замечательные места?
В целом наша семья поддерживает идеи урбанистики, в том числе развитие велодвижения и общественного транспорта. Каждый месяц я езжу в архив на Псковской улице изучать чертежи дореволюционных зданий. Если позволяет время, я сажусь на трамвай. Сейчас они используются не очень эффективно, ходят редко и медленно, дублируются маршрутками. Но все равно это очень удобный транспорт, за которым будущее.
В нашей семье водительские права есть только у моего партнера. Мы давно мечтаем отказаться от личного автотранспорта. С развитием системы каршеринга эта идея кажется более выполнимой, и у меня лично теперь возникло желание научиться водить – со временем можно будет просто арендовать машину, а не тратить время и силы на обслуживание собственной. Даже сейчас мы часто берем машины в каршеринге, особенно при поездках в Москву. А новый сервис грузового каршеринга Яндекс.Драйв – это просто мечта! Уже воспользовались им при перевозке найденного старинного кресла.
Николай Киселев, совладелец петербургского бара El Copitas, преподаватель в школе барменского мастерства Bartenders FAQtory
Что съесть на завтрак?
Вообще я всеядный, но больше всего люблю готовить яичницу с помидорами, что-то вроде шакшуки. Еще люблю овсяную кашу с сезонными фруктами, особенно греет душу, что это еще и полезно. Ну а если завтракать не дома, то я выбираю наше второе заведение, мексиканское кафе Paloma Cantina, в 12 часов дня, когда оно открывается.
Где искать место силы?
Петербург, по моему мнению, весь прекрасен, здесь слишком много вдохновляющих мест, чтобы выбрать какое-то одно. А вот за его пределами я люблю Пушкин и его парки: Екатерининский, Александровский и другие. Там очень круто думать, особенно осенью. Еще часто навещаю Выборг и мой любимый Дубковский пляж в Сестрорецке, там очень красиво, к тому же мой друг, который живет неподалеку, жарит класснейшие бургеры у воды.
На чем перемещаться по городу?
Я чаще всего езжу на такси, потому что мне это удобно. И самый популярный мой маршрут — на работу и домой (смеется). Работы сейчас много, вот только прошел фестиваль Moscow Bar Show, к которому мы долго готовились. У нас был мощнейший интенсив под названием #ЯЛегенда, в котором приняли участие четыре спикера из #FollowTheRabbits Family: Артем Перук, Игорь Зернов, Евгения Зарукина и ваш покорный слуга. Также мы готовимся к новому курсу Bartenders FAQtory и еще обсуждаем новые проекты, которые скоро грядут.
В приложении Яндекс Go есть все то, за что пользователи так любят сервисы Яндекса, например шорткаты — под рукой всегда то, что чаще всего заказывается. Кроме того, заказ можно сделать не только себе, но и другому человеку, в том числе в другом городе. В Яндекс Go постоянно обновляются интересные карточки с советами, например, где гулять, куда съездить, пока тепло, и какие мероприятия намечаются в ближайшие выходные в разных городах России. А если подключить Яндекс.Плюс, можно получать кешбэк за поездки в такси и Драйве. Баллы можно потратить на поездки, билеты в Яндекс.Афише или другие сервисы Яндекса.
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Фото: Александра Хлебникова
Женя Любич, певица, актриса, ведущая и модель
Что съесть на завтрак?
Когда меня спрашивают про завтрак, мне хочется немного расширить тему, потому что у меня есть несколько утренних ритуалов, которые хороши в комплексе. До завтрака я пью много теплой воды, чтобы включить весь организм в работу. Сразу после этого я делаю зарядку — это микс из простых физкультурных упражнений и йоги, что помогает мне ощутить бодрость духа и тела одновременно. Затем контрастный душ и только после всего вышеперечисленного завтрак. Меня часто называют русской француженкой, поэтому многие уверены, что на завтрак я пью кофе и ем круассаны (смеется). Но это не так, причем кофе я вообще никогда не пью, хоть мне и нравится его аромат. Завтрак у меня обычно очень легкий: это или бутерброды из хлебцев Bite или Dr. Korner без глютена с кешью-сыром любимого петербургского бренда Mindali, или овощной салат, в который я иногда добавляю фермерский козий сыр. Времени на десерт обычно не остается, но если вдруг оно появляется, то я люблю смешивать ягоды с урбечем из кешью, или мака, или какао-бобов. У меня маленькая дочка Аня, которая любит пробовать то же, что и я, поэтому я стараюсь, чтобы вся еда в доме была не только вкусной, но и здоровой.
Где устроить пикник?
Я бы устроила его на какой-нибудь крыше, например у своего друга — артиста балета Антона Лабунскаса. Однажды мы уже даже устраивали пикник именно на этой крыше вместе с Клубом путешествий Михаила Кожухова, когда я водила авторские экскурсии по Петербургу. Там я пела свои песни под гитару, в акустике, а параллельно мы ели хачапури и фрукты, пили грузинское вино и боржоми. Недавно, кстати, я снова была на крыше — давала там концерт в рамках фестиваля Roof fest, и вообще крыши для меня — это место, ассоциирующееся с романтикой, музыкой и Петербургом. А если устраивать пикник за городом, то на берегу Финского залива. Правда, к сожалению, там очень много мусора. Так что пикник можно провести еще и с пользой — убрать мусор не только за собой, но и за теми, кто его разбросал на пляже. Лично у меня такой принцип: если я выезжаю на природу, после меня там должно стать чище, чем было до меня.
Где искать место силы?
Мое место силы — это Репинский лесопарк. Там есть ручей, вокруг папоротники и деревья стоят кругом. Оттуда видно Финский залив, но все же это гуща леса. Место очень красивое, я там бегала каждое утро с марта по июль во время самоизоляции. Правда, я не просто бегала, а занималась плоггингом, то есть во время пробежки собирала мусор. Есть такие ребята, которые организуют целые турниры по сбору мусора, название у этой инициативы говорящее — «Чистые игры». Они как-то делали про меня репортаж, а потом приехали, можно сказать, мне на подмогу. Участников было больше сотни, и мы отлично убрали эту территорию. Приятно, что результат такой работы сразу виден. Лес как будто благодарит за нее и дает новые силы на жизнь и творчество.
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