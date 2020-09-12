Ученые из организации Factum Foundation, которая занимается оцифровкой важных достопримечательностей мира, взялись за создание виртуальной копии Венеции. Таким образом они хотят сохранить историческое наследие города, если вдруг случится затопление. Об этом сообщает The Art Newspaper.
Ученые работают над созданием цифровой копии Венеции
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Фото: Fondazione Giorgio Cini
В настоящий момент специалисты уже закончили работу над одним из островов Венеции — Сан-Джорджио. Они использовали дроны, оснащенные лазерные сканерами LiDAR. Копия Сан-Джорджио в высоком разрешении занимает около терабайта.
Благодаря этому проекту можно будет отслеживать уровень воды в городе, а также сохранить его наследие в случае затопления. В отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) говорится, что уровень воды будет продолжать расти, и к 2100 году вода может подняться примерно на 30-60 сантиметров.
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