Ученые работают над созданием цифровой копии Венеции

Благодаря этому проекту можно будет отслеживать уровень воды в городе, а также сохранить его наследие в случае затопления. В отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) говорится, что уровень воды будет продолжать расти, и к 2100 году вода может подняться примерно на 30-60 сантиметров.