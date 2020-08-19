Сооснователь Моторики, лауреат премии «ТОП 50. самые знаменитые люди Петербурга»-2020 Илья Чех совместно с инженерами Samsung и специалистами из Университета ИТМО интегрировали носимое устройство Galaxy Watch в бионические протезы INDY, MANIFESTO и тяговый CYBI.
Команда Моторики, ИТМО и Samsung интегрировали Galaxy Watch в бионический протез
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Фото: официальный сайт Моторики
Команда подключила каждый протез к серверам компании и встроила новый продукт в экосистему для кибер-людей, которую создает Моторика. С помощью приложения на операционной системе Tizen на бионическом устройстве можно задавать жесты, переходить в ручное управление, отправлять данные телеметрии, а также устанавливать чувствительность датчиков. «К этому стоит добавить стандартный функционал носимых устройств Galaxy Watch — бесконтактную оплату и метрики активности. Устройство органично вписалось в дизайн протезов, формируя новый уникальный продукт — протез-гаджет», — говорится на сайте Моторики.
«Наша миссия обеспечить высокофункциональными протезами миллионы людей в мире для этого их надо сделать доступными как смартфоны. Это возможно, только при большой серийности на производстве. Поэтому мы применяем новый подход к формированию пользовательского опыта с расширенным функционалом, чтобы увеличить количество активных пользователей», — рассказал Илья Чех.
В будущем компании планируют расширить доступные функции управления бионическими протезами: исследовать применимость инерциальных датчиков носимого устройства Samsung Galaxy Watch для дополнения системы управления протезом.
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