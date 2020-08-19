Команда Моторики, ИТМО и Samsung интегрировали Galaxy Watch в бионический протез

Команда подключила каждый протез к серверам компании и встроила новый продукт в экосистему для кибер-людей, которую создает Моторика. С помощью приложения на операционной системе Tizen на бионическом устройстве можно задавать жесты, переходить в ручное управление, отправлять данные телеметрии, а также устанавливать чувствительность датчиков. «К этому стоит добавить стандартный функционал носимых устройств Galaxy Watch — бесконтактную оплату и метрики активности. Устройство органично вписалось в дизайн протезов, формируя новый уникальный продукт — протез-гаджет», — говорится на сайте Моторики.