Подкасты (слово произошло от объединенных в одно «iPod» и «broadcasting») приобрели невероятную популярность всего за несколько лет. В России подкастинг развит пока чуть меньше, чем, например, на своей родине в Америке, но быстро набирает обороты и новые продукты появляются чуть ли не ежедневно. Подкасты похожи на радиопередачи, но их главное отличие в том, что каждый слушатель может создавать свое инфополе по собственному вкусу, выбирая те или иные подкасты, которые откликаются на данный момент.
Какие подкасты слушают жители Петербурга?
Многие сравнивают это с тем, как люди раньше смотрели ТВ, навязывающее свою сетку вещания, а теперь появился YouTube и Netflix, а с ними и свобода выбора. Кроме того, считается, что подкасты имеют более интимный характер — у слушателя создается ощущение, что ведущий обращается только к нему. На русском языке сейчас выходит почти 6000 подкастов на самые разные темы — и почти все они есть на Яндекс.Музыке. Подкасты на сервисе слушает каждый четвертый подписчик, причем большинство уделяет этому от часа в день.
Мы вместе с Яндекс.Музыкой поговорили с жителями Санкт-Петербурга о том, какие подкасты они слушают и почему. А еще в конце статьи вас ждет промокод.
Что слушают мамы?
Елена Ширшова
Продюсер и основатель коммуникационного агентства Meshmedia, мама Кирилла (11 лет) и Ульяны (8 лет)
— Подкасты помогают осознать, что мир больше, чем твоя квартира и даже твой город. Всегда полезно узнать, что по соседству живут люди с похожими или совершенно другими жизненными ситуациями, познакомиться с этим опытом, что-то примерить на себя или порадоваться, что ты не одна. Потому что, несмотря на активный образ жизни любой мамы, не хватает именно общения, а иногда просто времени и сил на него. Здесь и выручают подкасты.
Я с удовольствием прослушала все истории из «Сперва роди» (рекомендую все темы!), потому что каждый выпуск смешной и очень жизненный. И здорово, что ведут его мужчины, потому что у нас принято ассоциировать с родительством только женщин, что, конечно, неправильно. Я думаю, что все родители, независимо от обстоятельств, — суперлюди, космические герои своей микровселенной.
Родительство, безусловно, меняет твою жизнь и мир вокруг тебя, а моя любимая фраза — «дайте мне пообщаться со взрослым человеком», потому что 99% времени я так или иначе провожу и разговариваю с детьми. Отвлечься ненадолго мне помогает подкаст «Сказки на дому». Родительский лайфхак: поставить детям сказку и пойти почитать книгу или заняться чем-то еще для себя.
Есть еще один детский подкаст, который я рекомендую, — «Зубочистки», название говорит само за себя. Любимые герои Смешарики помогают детям чистить зубы и умываться, рассказывая необычные факты и истории. Честно, даже я узнала много нового. Например, о существовании рыбы, которая умеет ползать по суше. Каждый выпуск длится три минуты — хватает как раз на один поход в ванную. Мои дети увлеченно слушают, открыв рот. Хорошо, что герои напоминают им, что нужно не забывать чистить зубы в процессе.
Сперва роди
Авторы и ведущие: три отца — Александр Борзенко (дети Петя, Тиша и Маня), Владимир Цыбульский (дочь Соня) и Юрий Сапрыкин (сын Лев).
Что это? Это проект «Медузы», в котором ведущие рассказывают о своем опыте родительства. Они не дают советов, не занимаются морализаторством, а просто рассказывают смешные истории о том, как дети изменили их жизнь, а также делятся тревогами и переживаниями на эту тему. Этот подкаст называют реалити-шоу. И не зря, ведь уже существует 57 выпусков, а новые продолжают выходить по вторникам. Тем временем дети растут, а историй, связанных с ними, становится все больше. Подкаст будет интересен не только родителям, но и вообще всем, потому что его эпизоды помогают лучше понять суть отношений родителей и детей и даже по-новому взглянуть на пережитый опыт. Например, в одном из выпусков ведущие обсуждают, в окружении каких гендерных стереотипов они выросли и как с ними бороться.
Сказки на дому
Кто придумал? «Сказки на дому» — это проект, который придумал музыкант и продюсер Василий Зоркий во время самоизоляции. Но и после нее подкаст продолжает существовать. Василий Зоркий реализовал множество проектов в самых разных сферах. Например, с 2015 года он стал креативным директором «Пикника "Афиши"», еще он сделал адаптацию и стал режиссером спектакля «Мне 30 лет» в Гоголь-центре.
Что в подкасте? В подкасте «Сказки на дому» звучат голоса любимых артистов. Тексты читают Варя Шмыкова, известная по недавней роли в сериале «Чики», Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Алиса Гребенщикова, Александра Бортич и многие другие. В инстаграме проекта есть еще и колыбельные на разных языках, а для Яндекс.Музыки были выбраны и записаны самые популярные сказки с музыкальным сопровождением — от Пушкина до Салтыкова-Щедрина. Это уютный домашний моно-театр для взрослых и детей.
Зубочистки
О чем подкаст? Можно ли выиграть войну с помощью зеркала? Возможно ли выдуть мыльный пузырь размером с поезд? Почему пицца круглая, коробка для нее квадратная, а ее кусочки треугольные? Как в книгах и тетрадях появились поля? Ответ на эти и многие другие вопросы дадут в подкасте любимые детские герои Смешарики всего за три минуты. А дети тем временем не только увлеченно слушают, но и чистят зубы и умываются. Полезно и интересно!
Что слушают люди, увлеченные ЗОЖ?
Светлана Маняхина
Преподаватель аштанга-виньяса-йоги
— Я давно занимаюсь йогой и, в том числе, преподаю: веду классы аштанга-виньяса-йоги. А также практикую медитацию. Доказано, что она помогает не только привести мысли в порядок, но и избавиться от тревожности. В книге «Мозговодство» Доктора Фила подробно описана польза этой практики, так что всем рекомендую заниматься медитацией хотя бы раз в день. Сейчас мне в этом помогают подкасты. Гораздо проще, когда есть проводник, который направляет ваши действия и мысли. Я слушаю курсы медитаций на Яндекс.Музыке, их можно выбрать под разные задачи. Мои любимые — «Развитие осознанности» и «Увеличение продуктивности». Они полезны всем, кто хочет научиться справляться со стрессом, стать хозяином своих мыслей и избавиться от негативных эмоций. А также тем, кто хочет повысить свою продуктивность.
Естественно, я слушаю подкасты не только о медитации или йоге, мне нравятся разные истории, особенно про принятие себя. Поэтому я на одном дыхании прослушала все выпуски подкаста «Одно расстройство». В них герои с разными ментальными особенностями рассказывают о своей жизни. В какой-то момент мне стало интересно, как находили героев для каждого эпизода, и я прочитала в интервью ведущей, что она искала их на фестивале «ПсихГорФест», который организуют психоактивисты. Так что теперь я слежу и за новостями платформы «Психоактивно». Мне кажется, что этот подкаст полезен не только самим героям и людям с аналогичным диагнозом, которые учатся рассказывать об особенностях восприятия мира, но и всем, кто увлекается психологией и хочет лучше понимать людей.
В продолжение темы про интересные истории не могу не сказать про еще один любимый подкаст — «Истории русского секса». Я послушала его практически случайно, но потом уже не могла оторваться. Меня заинтриговало название, а следом очаровали герои. Подкаст бывает очень смешным, а иногда очень грустным. Например, выпуск «История про Сашу» вообще наводит ужас, но герой не растерял свой врожденный оптимизм даже после всех пережитых кошмаров судьбы. Так что это истории не только про секс, но про жизнь в целом. Еще одна приятная особенность этого подкаста — лирические отступления Екатерины Кронгауз. Благодаря им появляется контекст, интервью становятся более объемными и проступают характеры героев, которые сложно прочувствовать только через голос и интонации.
Курс медитаций «Развитие осознанности» и «Увеличение продуктивности»
Что это за курсы? Они были созданы Яндекс.Музыкой совместно с FITMOST. FITMOST — это онлайн-агрегатор фитнес-клубов, где пользователи покупают определенное количество баллов, которые они могут обменять на массаж, посещение бассейна или тренажерного зала.
Курс «Развитие осознанности» поможет вам разобраться в своих эмоциях, концентрироваться на нужных мыслях и расслабляться, когда необходимо. Обволакивающий голос преподавателя студии йоги Retunsky Юлии Шешеневой станет вашим проводником в мир спокойствия и гармонии.
Другой курс, «Увеличение продуктивности», который читает Олеся Каурова, преподаватель студии йоги Yoga Space, учит настраиваться на конкретную задачу и не отвлекаться от ее выполнения. В этом подкасте можно узнать о том, как выглядит поза внимательности и что такое практика центрированности. Еще один плюс этих курсов заключается в том, что каждый выпуск длится не больше 17 минут — уж столько времени на себя сможет найти каждый.
Одно расстройство
Ведущая и автор: Алина Белят — журналистка, радиоведущая, бывший видеоредактор «Дождя», продюсер подкастов в «Либо/Либо».
Цель этого подкаста — дестигматизировать людей с психическими расстройствами. Он помогает слушателям поставить себя на место рассказчика и лучше понять его. Герои каждого выпуска говорят о своем диагнозе, с которым им приходится жить. Они максимально подробно описывают свои ощущения, отношения с близкими и с окружающим миром. Так, из подкаста можно узнать, как тяжело учиться, если у тебя СДВГ, стоит ли бояться врачей из психоневрологического диспансера и как сложно бывает окружающим поверить в диссоциативное расстройство идентичности, знакомое многим по истории Билли Миллигана. Если хочется еще больше погрузиться в эту тему, есть подкаст «Хорошо, что вы это сказали» — в нем выложены аудиозаписи реальных сессий клиентов и психотерапевтов. Можно узнать, как происходит работа со специалистом, и, возможно, решить какие-то свои проблемы.
Дисклеймер: Может содержать информацию, не предназначенную для несовершеннолетних.
Истории русского секса
Ведущая и соавтор: Екатерина Кронгауз, автор книги «Я плохая мать?», подкастов «Как жить» и «Так вышло», креативный директор в студии подкастов «Либо/Либо».
Цель этого проекта — рассказать о сексуальном опыте представителей разных поколений и по кусочкам собрать пазл — какой он, секс в России и в СССР. Особенно интересно услышать монологи людей старшего поколения, с которыми не принято вести подобные разговоры. Первый выпуск — визитная карточка подкаста. В нем слушатели отправляются в фольклорное путешествие по российской деревне, а главная героиня эпизода Раиса Николаевна очаровывает с первых слов. Кроме того, в подкасте рассказывают историю программы «Про это», популярной в 90-х, говорят о том, что происходило с гомосексуалами в СССР, а пенсионеры рассказывают про секс после 70!
Дисклеймер: Только для лиц, достигших 18 лет.
Что слушают люди из индустрии моды?
Эльмира Тулебаева
Стилист
На мой взгляд, подкасты очень разнообразят жизнь, потому что ты наконец-то можешь сменить вид деятельности. Мы постоянно смотрим в мониторы и гаджеты, а тут с тобой только голос, и глаза наконец-то могут отдохнуть. Каждый выпуск подкаста редко длится дольше часа. Плюс на Яндекс.Музыке очень удобный формат — можно слушать в ускоренном режиме, если вы нормально воспринимаете такую скорость речи.
Что касается любимых подкастов, у меня их несколько. Недавно узнала про «Модный подкаст» и решила послушать его, так как сама давно работаю в этой сфере. Понравился выпуск со стилистом Александром Роговым, который рассказал всю правду о глянце, в том числе о том, как он начинал свою карьеру. Мне кажется, ни в одной школе или университете, которые готовят специалистов в модных специальностях, такой инсайдерской информации не услышать. В другом выпуске историк моды Александр Васильев рассказал, почему Джанни Версаче шутя называл свой любимый стиль «путанеска», о чем я раньше не знала. Спойлер: название говорящее.
Мне очень нравится подкаст «10 глупых вопросов». Его я рекомендую всем, потому что он помогает по-новому взглянуть на многие специальности — от фармацевта до оперного певца. Благодаря вопросам ведущих специалисты проводят нам своеобразную экскурсию по своей профессии. Например, выпуск про инкассатора. Никогда не задумывалась о том, что летом им категорически запрещено открывать окна в машине по инструкции. Это мелочь, конечно, но любопытный факт. И в других выпусках подкаста тоже много таких интересных деталей.
Еще один подкаст, который стоит послушать, — «Жизнь после». Его ведущие разговаривают с представителями разных сфер о том, как изменилась их жизнь после карантина. С одной стороны, тема пандемии уже очень сильно утомила, но с другой, мне кажется, этот подкаст будет полезен всем специалистам, которые столкнулись с болезненным опытом во время самоизоляции — потеряли работу или бизнес или просто оказались в кризисной ситуации. Мне кажется, здесь каждый может найти свою тему-триггер, потому что содержание выпусков довольно обширное. Мы все в одной лодке, и всем нужна помощь и поддержка, этот подкаст пытается ее оказать.
Модный подкаст
Ведущий: Алексей Сухарев, стилист
Что это такое? Это совместный проект Яндекс.Музыки и медиагруппы «Красный квадрат». «Модный подкаст» — это проект о моде, о ее значении, о людях, которые ее делают, и о явлениях, которые она порождает. Среди гостей подкаста уже побывали люди самых разных профессий: представители брендов, блогеры, стилисты, журналисты и дизайнеры. Например, Александр Рогов, Александр Васильев, Илья Куснерович и Маруся Ковылова. Подкаст вышел за рамки своей темы и будет интересен не только тем, кто интересуется модой. Например, из интервью блогера-«шмоткессы» Чумы Вечеринки можно узнать, чем зумеры отличаются от миллениалов и почему важно создавать разный контент для каждой социальной сети, если ты там зарегистрировался с серьезными намерениями. А из разговора с Александром Роговым узнать о том, куда может завести маленькая ложь.
10 глупых вопросов
Авторы и ведущие: Саша Шишканов и Коля Пружинин, которые уволились из креативных агентств и решили создать свое — «ЖИЗА».
Что это такое? «10 глупых вопросов» — это проект, в котором представители самых разных профессий открыто и понятно рассказывают о своем ремесле и делятся полезными советами. Слоган подкаста — «Мы зададим все глупые вопросы за тебя», так что из выпусков можно узнать: катаракта есть только у пожилых людей (вопрос офтальмологу)? Что делать, если пассажир украл подстаканник (вопрос проводнице поезда)? Что делать, если в поездке не работает Instagram (вопрос тревел-блогеру)? В подкасте уже 47 выпусков, так что можно получить ответы на 470 вопросов!
Жизнь после
Авторы и ведущие: Те же Саша Шишканов и Коля Пружинин, что и в предыдущем подкасте.
О чем подкаст? «О том, как выходить из самоизоляции, работать, зарабатывать и жить дальше», — говорится в интро к каждому выпуску. Это диалоги с представителями самых разных сфер. Здесь идет поиск ответов на такие вопросы, как: оказалась ли городская среда готова к пандемии; когда мир снова вернется к путешествиям; что такое стейкейшн и почему кофейный бизнес в России развивается быстрее, чем во многих странах, где у этой культуры более продолжительная история? На вопросы отвечают сооснователь «Кооператива Черный» Артем Темиров, Андрей Елбаев из КБ «Стрелка», Янис Дзенис из Aviasales и многие другие.
Какие еще подкасты слушают?
Миша Авербах
DJ, сооснователь бренда одежды и магазина Dealer, владелец трака с бургерами Fat Fingers у супермаркета Super Babylon на Тульской.
Миша с командой Sonata Project готовит сайд-проект Neverland, это громкое музыкальное мероприятие, которое пройдет в окрестностях дворца Елизаветино 29 августа. Главная тема — русская сказка, готовьте кокошники и сапоги-скороходы!
— Чаще всего подкасты я слушаю в машине или в путешествиях в дороге, пока есть время. Мне нравится, что их становится все больше и появляются новые форматы. Так что всегда есть что послушать и потом обсудить с друзьями.
Конечно же, я люблю узнавать новое о музыке, потому что сам ей занимаюсь. Я всегда в поиске новых источников информации и знаний. Недавно наткнулся на подкаст «Фермата» и теперь жду новые выпуски. Автор обсуждает интересные темы, о которых я сам не задумывался. В том числе влияние карантина на музыку. Во время пандемии я сам вел лайв-трансляции DJ-сетов и это имело очень хороший отклик. Люди просто веселились каждый у себя дома, а с помощью эфира общались между собой. Было здорово.
Еще я люблю футбол, поэтому очень обрадовался, когда открыл для себя подкаст «Финальный свисток». Отличный повод вспомнить финалы Лиги чемпионов и события, происходившие в это время. Особенно мне запомнился выпуск о финале 07/08, который проходил в Москве, это был второй еврокубковый финал в столице, и именно с этого матча я активно начал смотреть футбол. Играли тогда «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Первый английский финал. В итоге «МЮ» выиграл, это была первая победа Криштиану Роналду в Лиге чемпионов, но я стал болеть за «Челси» и впоследствии дождался их победы в 2012-м. В этом выпуске подкаста ведущий говорит с Юрием Сапрыкиным, который тогда был главным редактором журнала «Афиша». Они вспоминают, как в это время футбол стал обычным развлечением для среднего класса в нашей стране, и вообще интересно рассуждают о том, как на это повлияло то, что «Челси» в тот момент стал русским клубом.
Плюс на карантине я обнаружил формат аудиоспектаклей и, конечно же, не смог пройти мимо подкаста «Звездные войны: Новая надежда»! Я смотрел все фильмы этой киносаги по несколько раз, читал комиксы, проходил игры. В общем, я настоящий фанат. Воображение во время прослушивания спектакля разыгрывается не на шутку, и ты погружаешься в далекую-далекую галактику, полную приключений. Да пребудет с вами сила!
Фермата
Автор и ведущий: Алексей Мунипов, музыкальный критик и куратор.
О чем это? О том, как пандемия и карантин меняют музыку. «Фермата» — это проект студии «Либо/Либо». Название «Фермата» происходит от итальянского музыкального термина, означающего увеличение исполнителем длительности ноты по своему усмотрению. Первый сезон целиком посвящен музыке изоляции. Что общего у всех песен, написанных в карантин? Почему люди пытаются запечатлеть смертельные болезни в музыке? Как звездные музыканты выживают на карантине, когда отменяются все концерты и туры (на этот вопрос отвечает Илья Лагутенко)? Как принимает такой вызов времени как пандемия классический мир музыки?
Финальный свисток
Ведущие: Саша Поливанов, медиа-директор Sports.ru, и Ваня Калашников, редактор международных проектов Sports.ru.
Что это? Это совместный проект Яндекс.Музыки и Sports.ru. По мнению ведущих, Лига чемпионов — главный клубный турнир современности. И каждый выпуск посвящен одному финалу. Ведущие обсуждают самых ярких игроков и самые красивые голы, разговаривают с очевидцами игр. Заодно они вспоминают, чем ознаменовался тот год, в котором состоялся финал Лиги чемпионов, не только в спорте, но и в жизни в целом, приводя краткую справку о главных событиях года в самом начале выпуска, чтобы погрузить слушателя в нужный контекст. Несмотря на то, что в выходе эпизодов не соблюдается хронология, первый из них посвящен 1993 году, в котором турнир получил свое нынешнее название. При этом выпуски все-таки связаны логически. Например, за эпизодом, посвященным Зинедину Зидану игроку, может следовать выпуск о его победе в Лиге чемпионов в качестве тренера «Реала».
Аудиоспектакль «Звездные войны»
Сценарий: драматург Родион Белецкий
Режиссер: Дмитрий Николаев
Что это такое? Это спектакль, основанный на романе «Звездные войны: Новая надежда» писателя Алана Дина Фостера и режиссера Джорджа Лукаса. Настоящий подарок для всех любителей медиафраншизы и особенно ее четвертого эпизода. Подкаст включает фрагменты, не вошедшие в фильм 1977 года, так что киноманов ждет настоящий квест. Каждый выпуск подкаста длится тридцать минут, а весь спектакль можно послушать за четыре часа. Еще одна приятная новость — в работе над спектаклем принимали участие актеры дубляжа, участвовавшие в работе над сагой, так что не придется привыкать к новым голосам.
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