Какие подкасты слушают жители Петербурга?

Елена Ширшова

Продюсер и основатель коммуникационного агентства Meshmedia, мама Кирилла (11 лет) и Ульяны (8 лет)

— Подкасты помогают осознать, что мир больше, чем твоя квартира и даже твой город. Всегда полезно узнать, что по соседству живут люди с похожими или совершенно другими жизненными ситуациями, познакомиться с этим опытом, что-то примерить на себя или порадоваться, что ты не одна. Потому что, несмотря на активный образ жизни любой мамы, не хватает именно общения, а иногда просто времени и сил на него. Здесь и выручают подкасты.

Я с удовольствием прослушала все истории из «Сперва роди» (рекомендую все темы!), потому что каждый выпуск смешной и очень жизненный. И здорово, что ведут его мужчины, потому что у нас принято ассоциировать с родительством только женщин, что, конечно, неправильно. Я думаю, что все родители, независимо от обстоятельств, — суперлюди, космические герои своей микровселенной.

Родительство, безусловно, меняет твою жизнь и мир вокруг тебя, а моя любимая фраза — «дайте мне пообщаться со взрослым человеком», потому что 99% времени я так или иначе провожу и разговариваю с детьми. Отвлечься ненадолго мне помогает подкаст «Сказки на дому». Родительский лайфхак: поставить детям сказку и пойти почитать книгу или заняться чем-то еще для себя.

Есть еще один детский подкаст, который я рекомендую, — «Зубочистки», название говорит само за себя. Любимые герои Смешарики помогают детям чистить зубы и умываться, рассказывая необычные факты и истории. Честно, даже я узнала много нового. Например, о существовании рыбы, которая умеет ползать по суше. Каждый выпуск длится три минуты — хватает как раз на один поход в ванную. Мои дети увлеченно слушают, открыв рот. Хорошо, что герои напоминают им, что нужно не забывать чистить зубы в процессе.