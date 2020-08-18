Как гаджеты облегчают нашу жизнь в 2020-м?

Galaxy Note20 и Note20 Ultra — для работы и учебы

Гаджеты с нами повсюду: начиная от утреннего подъёма и заканчивая вечерней медитацией. Отвергать новую реальность бессмысленно. Лучше сделать так, чтобы технологии и устройства работали на вас: делали жизнь лучше и проще. Так, новые флагманы Galaxy Note20 и Note20 Ultra просто созданы для того, чтобы рабочий и учебный процессы протекали более осмысленно и продуктивно. Для этого в смартфоны установили самый мощный процессор в истории серии, а значит, они, как и вы, смогут успешно работать в режиме многозадачности. Емкости интеллектуального аккумулятора хватит на весь день, но если конфколлы и зумы накроют с головой, восстановить 50 % зарядки можно всего за полчаса.

Вносить правки, делать пометки и записывать планы на неделю (именно так рекомендует планировать известный консультант Стивен Кови) стало еще удобнее. Обновленное перо S Pen более точное, а ощущения от письма такие, будто вы пишете обыкновенный ручкой. А если почерк неразборчивый, специальная функция сделает его ровнее и понятнее (мечтаем, чтобы врачи выписывали рецепты именно так!). Удобно то, что все заметки в приложении Samsung Notes теперь синхронизируются с устройствами экосистемы Galaxy и Windows 10. Записи всегда под рукой в любом месте, и в отличие от бесконечных бумажек и блокнотов ничего не потеряется.