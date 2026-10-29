ЦБ ограничит выдачу долгосрочных кредитов для покупки авто

В ЦБ объяснили решение тем, что банки стали чаще растягивать выплаты на долгий срок. Это позволяет уменьшить ежемесячный платеж и формально снизить показатель долговой нагрузки заемщика. При этом сам долг остается с ним дольше, а риски растут: автомобиль постепенно дешевеет, а финансовое положение владельца может измениться.

Особенно заметно выросла доля автокредитов на срок больше семи лет. С II квартала 2022 года по II квартал 2026-го она увеличилась с 8% до 26% всех выдач.

Длинные займы под залог автомобиля тоже стали распространенными: в III квартале 2026 года 47% таких потребительских кредитов выдавались более чем на пять лет. При этом сам сегмент остается небольшим — на него пришлось около 4% всех выдач кредитов наличными.

В ЦБ считают, что новые ограничения существенно не повлияют на доступность таких займов. При этом лимиты по другим видам кредитов, в том числе ипотеке и займам для бизнеса, менять не планируют.

На фоне решения ЦБ правительство также готовится возобновить программу льготного автокредитования. С 1 декабря ее хотят запустить за счет средств, предусмотренных на 2027 год. Об этом 28 октября сообщил вице-премьер Денис Мантуров. В действующем бюджете на субсидирование автокредитов предусмотрено 20 млрд рублей, лизинга — 30 млрд. При этом в проекте бюджета на 2027–2029 годы финансирование основных программ поддержки автопрома планируется сократить.