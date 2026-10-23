Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Текущее ценовое давление «сохраняется повышенным». Инфляционные ожидания «остаются высокими». В третьем квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8,0%, тогда как кварталом ранее он был 4,8%. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 6,2% после 4,5% в предыдущем квартале.

«По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции», — отмечают в ЦБ

Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5-13,5% годовых в 2027 году.