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Сбер и дизайнер Алена Ахмадуллина представили лимитированную коллекцию кредитных СберКарт «Сила волшебства»

В коллекцию вошли четыре дизайна карт со светодиодам и два — платежных стикеров, а также цифровые дизайны карты в СберБанк Онлайн. Все они вдохновлены народными сказками.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

«Василиса Премудрая» вдохновлена образом Царевны-лягушки. «Василиса Прекрасная» раскрывает образ из сказки, в которой героиня бесстрашно отправляется к Бабе-яге за огнем. В основе дизайна «Принцесса и волк» — образ царевны Елены из сказки «Иван-царевич и серый волк». А сюжет «Жемчужные слезы» рассказывает о героине, чьи слезы, пролитые от чистого и доброго сердца, превращаются в драгоценные жемчужины. Иллюстрации дополняют светодиодные элементы, которые загораются при бесконтактной оплате.

Российский модельер и предприниматель, основательница модного дома Alena Akhmadullina Алена Ахмадуллина говорит: «Русская сказка для меня — не обещание легкого чуда, а история о том, как человек проходит испытание и обнаруживает в себе силу, о которой прежде не знал. Когда карта загорается при оплате, привычный жест на мгновение наполняется светом — и напоминает, что перемены начинаются с внутреннего решения и веры в собственные возможности».

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