Минфин в шесть раз увеличивает покупку валюты — что происходит? Рубль опять будет дешеветь?

Минфин резко наращивает покупку иностранной валюты и золота. В октябре ведомство будет заключать сделки на 12,7 млрд рублей в день (в разы больше, чем в сентябре). Параллельно Центробанк, напротив, наращивает продажу валюты. Что все это значит? И как скажется на рубле? Евро с долларом опять подорожают? Отвечают эксперты!
Минфин в пять раз нарастил покупку валюты — что происходит?
Константин Зиятдинов (руководитель департамента частных клиентов консалтинговой группы «Прайм Эдвайс»): Для начала надо понимать, что рост покупки Минфином валюты — это не признак большого желания финансового блока правительства обвалить рубль.
В России действует так называемое бюджетное правило. Грубо говоря, оно означает следующее: при определенной цене на нефть Минфин начинает использовать сверхдоходы от продажи сырья на покупку валюты и золота, а не пускает их напрямую в экономику.
Сейчас из-за событий на Ближнем Востоке нефть существенно выросла в цене, поэтому бюджет получает те самые дополнительные деньги, которые и пускают на создание резервов. То есть, повторюсь, это не решение, мол, давайте сделаем доллар за 100 рублей. Это стандартная практика.
Но продажи валюты правда сильно вырастут?
Александр Потавин (аналитик ФГ «Финам»): 5 октября стало известно, что с 7 октября по 6 ноября Минфин купит валюты по бюджетному правилу на 279,4 млрд рублей, или по 12,7 млрд руб. в день. С учетом того, что ЦБ каждый день продает 0,6 млрд рублей для компенсации прежних трат из Фонда национального благосостояния, общая сумма операций составит 12,1 млрд рублей в день. Это более чем в шесть раз превышает нынешние покупки.
При этом главными причинами августовского ослабления рубля стали резкое увеличение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила и низкая активность экспортеров по продаже валютной выручки. В августе Минфин проводил довольно крупные покупки валюты и золота по бюджетному правилу: объем чистых покупок валюты на внутреннем рынке был на уровне 5,92 млрд рублей в день. Это примерно на 23% выше июльского уровня, что стало заметным фактором давления на рубль.
То есть на курс рубля все это повлияет?
Александр Потавин: Резкий рост ежедневного объема покупок валюты Минфином означает, что спрос на иностранную валюту на рынке значительно увеличится. Это прямой фактор давления на рубль: Минфин забирает валюту с рынка, сокращая ее доступное предложение для других участников. Ожидается, что объемы покупок валюты в октябре станут самыми большими за последние три года, то есть Минфин перейдет от «осторожного» режима к «активному поглощению валюты».
Насколько это серьезное влияние?
Константин Зиятдинов: Безусловно, рубль должен снизиться, величина снижения остается под вопросом — все же речь действительно о заметном объеме продаж. И все же мне кажется, что курс изменится на несколько рублей за доллар, я бы сказал, в рамках 5% от текущего курса.
Тут вопрос в том, насколько серьезным окажется дефицит валюты, ведь экспортеры сейчас продают не всю свою валютную выручку. Если курс вырастет, то и они могут быть заинтересованы в продаже больших ее объемов, что может слегка выправить ситуацию.
Этот эффект будет долгосрочным?
Константин Зиятдинов: Быстрых колебаний как от роста продаж, так и от его сокращения (если конъюнктура изменится) я бы не ждал. Цена на нефть выросла довольно давно, а рекордные покупки валюты мы видим только сейчас. Также если Трамп завтра помирится с Ираном, то и это будет иметь отложенный эффект на наши нефтегазовые доходы.
В любом случае я не ждал бы изменений на валютном рынке, за которыми придется следить с валидолом. Курс рубля нащупает новое равновесие. С другой стороны, если бы у меня были в планах крупные покупки импортных товаров или планировался бы отпуск, я бы, возможно, не стал бы все это откладывать в долгий ящик.
Впрочем, за последние годы мы несколько раз видели ситуацию, когда, казалось бы, все указывает на грядущее снижение рубля, которого по итогу так и не происходило. В нашей экономике случаются чудеса, и всегда есть некоторая вероятность, что не поменяется ничего, что какие-то еще факторы компенсируют эти продажи валюты Минфином.
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