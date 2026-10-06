Минфин в шесть раз увеличивает покупку валюты — что происходит? Рубль опять будет дешеветь?

Этот эффект будет долгосрочным?

Константин Зиятдинов: Быстрых колебаний как от роста продаж, так и от его сокращения (если конъюнктура изменится) я бы не ждал. Цена на нефть выросла довольно давно, а рекордные покупки валюты мы видим только сейчас. Также если Трамп завтра помирится с Ираном, то и это будет иметь отложенный эффект на наши нефтегазовые доходы.

В любом случае я не ждал бы изменений на валютном рынке, за которыми придется следить с валидолом. Курс рубля нащупает новое равновесие. С другой стороны, если бы у меня были в планах крупные покупки импортных товаров или планировался бы отпуск, я бы, возможно, не стал бы все это откладывать в долгий ящик.

Впрочем, за последние годы мы несколько раз видели ситуацию, когда, казалось бы, все указывает на грядущее снижение рубля, которого по итогу так и не происходило. В нашей экономике случаются чудеса, и всегда есть некоторая вероятность, что не поменяется ничего, что какие-то еще факторы компенсируют эти продажи валюты Минфином.

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