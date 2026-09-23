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Финансы

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ЦБ попросит банки тщательнее проверять, откуда у клиентов наличные

Банк России готовит новую рекомендацию для банков — кредитным организациям предложат внимательнее выяснять происхождение наличных, которые клиенты вносят на счета. Проверки коснутся как компаний, так и физлиц. Документ представят в ближайшее время. Об этом на Международном банковском форуме сообщил глава службы финмониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля, передает РБК.

ANATOLY Foto / Shutterstock

Контроль банков за тем, откуда появились деньги, должен быть «усиленным», говорит Шабля. Регулятор опасается, что наличные неизвестного происхождения могут использовать для вывода средств из теневого оборота и их последующей легализации.

«Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения», — подчеркнул представитель ЦБ на Международном банковском форуме.

Новые правила будут учитывать разные виды подозрительных операций: в том числе внесение наличных на счета и операции, при которых деньги переводятся из одной валюты в другую. Рекомендации распространятся и на физлиц, и на юрлиц. В ЦБ также хотят изменить 115-ФЗ, который регулирует противодействие отмыванию денег.

Повышенное внимание к наличным появилось на фоне их растущего оборота, отмечает РБК. С начала 2026 года объем физических денег в обращении увеличился примерно на 2,5 трлн рублей. Только с 1 по 22 сентября из банковской системы в наличные ушло более 380 млрд рублей. Наибольший спрос на банкноты фиксировали в апреле и июле — 678,7 млрд и 618,4 млрд рублей соответственно.

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