ЦБ попросит банки тщательнее проверять, откуда у клиентов наличные

Банк России готовит новую рекомендацию для банков — кредитным организациям предложат внимательнее выяснять происхождение наличных, которые клиенты вносят на счета. Проверки коснутся как компаний, так и физлиц. Документ представят в ближайшее время. Об этом на Международном банковском форуме сообщил глава службы финмониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля, передает РБК.
Контроль банков за тем, откуда появились деньги, должен быть «усиленным», говорит Шабля. Регулятор опасается, что наличные неизвестного происхождения могут использовать для вывода средств из теневого оборота и их последующей легализации.
«Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения», — подчеркнул представитель ЦБ на Международном банковском форуме.
Новые правила будут учитывать разные виды подозрительных операций: в том числе внесение наличных на счета и операции, при которых деньги переводятся из одной валюты в другую. Рекомендации распространятся и на физлиц, и на юрлиц. В ЦБ также хотят изменить 115-ФЗ, который регулирует противодействие отмыванию денег.
Повышенное внимание к наличным появилось на фоне их растущего оборота, отмечает РБК. С начала 2026 года объем физических денег в обращении увеличился примерно на 2,5 трлн рублей. Только с 1 по 22 сентября из банковской системы в наличные ушло более 380 млрд рублей. Наибольший спрос на банкноты фиксировали в апреле и июле — 678,7 млрд и 618,4 млрд рублей соответственно.
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