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Финансы

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Сайты пяти российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах

Поздним вечером в понедельник стало известно, что сайты сразу пяти российских банков перестали отрываться в зарубежных браузерах, таких как Safari или Chrome. При попытке зайти на страницу пользователь видит предупреждение о небезопасности подключения. 

Скриншот страницы, открывающейся при попытке зайти на сайт одного из российских банков

Как пишет РБК, проблемы возникли у сайтов «Сбера», Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «Уралсиб», Промсвязьбанка и банка «Санкт-Петербург». 

Три источника издания пояснили, что ситуация связана с отзывом зарубежных SSL-сертификатов (специальных цифровых документов, которые шифруют данные между сайтом и браузером). Отечественные кредитные организации перешли на сертификаты Минцифры, которые не поддерживаются зарубежными браузерами. 

«Российские сайты и сервисы могут некорректно работать в иностранных браузерах из-за отзыва международных SSL-сертификатов. Наши клиенты могут продолжать использовать все сервисы банка без ограничений в привычном браузере, установив российские сертификаты безопасности Минцифры, или скачать "Яндекс Браузер"», — цитирует РБК пресс-службу ВТБ. 

Также предупреждение можно пропустить, выбрав на странице вкладку «дополнительные настройки», отмечает издание Код.ру. Однако профильные издания отмечают, что это повышает риск перехвата персональных данных. 

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