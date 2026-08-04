Сайты пяти российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах

Как пишет РБК, проблемы возникли у сайтов «Сбера», Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «Уралсиб», Промсвязьбанка и банка «Санкт-Петербург».

Три источника издания пояснили, что ситуация связана с отзывом зарубежных SSL-сертификатов (специальных цифровых документов, которые шифруют данные между сайтом и браузером). Отечественные кредитные организации перешли на сертификаты Минцифры, которые не поддерживаются зарубежными браузерами.

«Российские сайты и сервисы могут некорректно работать в иностранных браузерах из-за отзыва международных SSL-сертификатов. Наши клиенты могут продолжать использовать все сервисы банка без ограничений в привычном браузере, установив российские сертификаты безопасности Минцифры, или скачать "Яндекс Браузер"», — цитирует РБК пресс-службу ВТБ.

Также предупреждение можно пропустить, выбрав на странице вкладку «дополнительные настройки», отмечает издание Код.ру. Однако профильные издания отмечают, что это повышает риск перехвата персональных данных.