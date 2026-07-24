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Финансы

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Банк России в 10-й раз понизил ключевую ставку

С 14,25% до 14%. Публикуем главное из заявления регулятора.

Фото: HANK50/Shutterstock
  • По подсчетам Банка России, текущий рост цен с поправкой на сезонность в стране составил в среднем 5,0%.
  • Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем замедлился до 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале.
  • В июне-июле текущий рост цен ускорился. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них моторное топливо и плодоовощная продукция.
  • Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка выросли. Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.
  • Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%.
  • Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027 году.

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