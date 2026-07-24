Банк России в 10-й раз понизил ключевую ставку

С 14,25% до 14%. Публикуем главное из заявления регулятора.
- По подсчетам Банка России, текущий рост цен с поправкой на сезонность в стране составил в среднем 5,0%.
- Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем замедлился до 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале.
- В июне-июле текущий рост цен ускорился. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них моторное топливо и плодоовощная продукция.
- Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка выросли. Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.
- Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%.
- Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027 году.
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