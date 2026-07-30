Цифры брокерских счетов окрашены красным! Акции падают! Возможно ли восстановление российского рынка акций? Если да, то когда?

Как сейчас выглядит российский рынок ценных бумаг?

Людмила Рокотянская (эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»): Индекс МосБиржи падает пятый месяц подряд. Падал он даже при нефти по 100$ за баррель, что выглядит аномальным. Если посмотреть на отношение капитализации рынка к годовым прибылям компаний, то мы достигли уровня 3,3 при исторически среднем значении около 6. Это очень дешево не только по мировым меркам, но даже по меркам нашего, вечно недооцененного, рынка (то есть суммарная стоимость акций российских корпораций существенно ниже, чем должна быть исходя из их прибылей, — прим. Собака.ru).

Неделя с 20 по 24 июля наконец-то началась с отскока. Такого у нас не было в последние 19 недель. Однако пока не совсем понятно, насколько устойчивым окажется этот отскок.

Наталья Малых (руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»): Рынок ценных бумаг упал от мартовских пиков на 30% до уровней октября 2022 года, когда экономика России была в состоянии кризиса. В моменте падение достигало 36%. Рынок смог немного скорректироваться за счет спекулятивных покупок, умеренного ослабления рубля, роста цен на нефть, но разворотом я это считать пока не могу.