Цифры брокерских счетов окрашены красным! Акции падают! Возможно ли восстановление российского рынка акций? Если да, то когда?

Российский рынок акций лихорадит не первый месяц. Топливный кризис и повреждения НПЗ ударили по акциям нефтяных компаний. Санкции в отношении VK подкосили стоимость его ценных бумаг. Атаки на склады привели к падению котировок маркетплейсов. Индекс московской биржи просел до значений 2022 года. Инвесторы уходят с российского рынка акций? Ждать ли нового роста? И что может вернуть веру людей в отечественные ценные бумаги? Отвечают эксперты!
Как сейчас выглядит российский рынок ценных бумаг?
Людмила Рокотянская (эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»): Индекс МосБиржи падает пятый месяц подряд. Падал он даже при нефти по 100$ за баррель, что выглядит аномальным. Если посмотреть на отношение капитализации рынка к годовым прибылям компаний, то мы достигли уровня 3,3 при исторически среднем значении около 6. Это очень дешево не только по мировым меркам, но даже по меркам нашего, вечно недооцененного, рынка (то есть суммарная стоимость акций российских корпораций существенно ниже, чем должна быть исходя из их прибылей, — прим. Собака.ru).
Неделя с 20 по 24 июля наконец-то началась с отскока. Такого у нас не было в последние 19 недель. Однако пока не совсем понятно, насколько устойчивым окажется этот отскок.
Наталья Малых (руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»): Рынок ценных бумаг упал от мартовских пиков на 30% до уровней октября 2022 года, когда экономика России была в состоянии кризиса. В моменте падение достигало 36%. Рынок смог немного скорректироваться за счет спекулятивных покупок, умеренного ослабления рубля, роста цен на нефть, но разворотом я это считать пока не могу.
Кто в лидерах падения?
Галина Гулевская (старший банкир Wealth iQ в Санкт-Петербурге): Под наибольшим давлением находится рынок акций: с 18 июня по 20 июля индекс Мосбиржи полной доходности (то есть с учетом дивидендов и их реинвестирования) упал на 15%. Индекс гособлигаций RGBI полной доходности за аналогичный период снизился на 4%.
При этом надо понимать, в данном индексе высокая доля облигаций с длинным сроком до погашения. Подобные бумаги более чувствительны к изменению прогнозной траектории ключевой ставки. Если посмотреть на динамику индекса гособлигаций с дюрацией от 1 до 3 лет, то с 18 июня он снизился всего на 0,9%.
Людмила Рокотянская («БКС Мир инвестиций»): Если судить по динамике с начала года, то в аутсайдерах по акциям — «Самолет», Iva Technologies, «ЕвроТранс», «Сегежа», «Фармсинтез», ВУШ, ОАК, «Полюс», «СПБ Биржа», ВК, «АЛРОСА», «Аэрофлот», «Северсталь», НЛМК.
В облигациях в минус с начала года ушла доходность долгосрочных гособлигаций – -1,28%. Облигации с погашением от года до трех лет чувствуют себя лучше.
Есть ли ощущение, что инвесторы уходят с российского рынка?
Наталья Малых («Финам»): Да, поскольку акции — это рисковый актив, то инвесторы сокращали позиции по ним из-за ухудшений ожиданий по экономике на фоне топливного кризиса, а также опасений эскалации с западом. Одновременно риторика Центробанка ужесточилась и доходности по инструментам на долговом рынке улучшились, соответственно, в текущих условиях более консервативные варианты выглядят для инвесторов более предпочтительным вариантом.
Галина Гулевская (Wealth iQ в Санкт-Петербурге): Если посмотреть на динамику рынка в последние пару недель, создавалось впечатление, что некоторые инвесторы продавали свои позиции по любым ценам, руководствуясь исключительно эмоциями. Фундаментальная стоимость активов в данном случае не играла роли. Подобным решениям более подвержены инвесторы с небольшим опытом, поэтому отток непрофессиональных инвесторов с биржи, возможно, действительно был.
Насколько преувеличены разговоры о смерти российского рынка акций?
Наталья Малых («Финам»): Российский фондовый рынок видел времена и похуже, например во время кризисов 1998 и 2008-2009 годах, а также в 2022-м. Торги тогда были приостановлены примерно на месяц для того, чтобы избежать паники. Сейчас ситуация в экономике несравненно лучше, и страна более-менее адаптировалась к режиму супер-санкций.
Людмила Рокотянская («БКС Мир инвестиций»): Смерти российского фондового рынка, скорей всего, не будет – для этого сценария необходимо какое-то масштабное разрушение государственных и экономических институтов. А для того, чтобы наш рынок, действительно, начал развиваться, необходим его выход из изоляции и приток иностранных инвесторов. Также огромное значение для поддержки любого рынка акций имеют длинные деньги пенсионных фондов. У нас этот механизм не работает.
Когда есть шанс окончательно выйти из пике?
Галина Гулевская (Wealth iQ в Санкт-Петербурге): На наш взгляд, рынок может стабилизироваться уже в ближайшее время, поскольку текущие оценки акций и длинных облигаций выглядят слишком низкими (если исходить из сценария, что у нас не реализуются серьезные геополитические риски).
Людмила Рокотянская («БКС Мир инвестиций»): Если говорить о среднесрочной динамике, то сейчас по индексу Мосбиржи наметился неплохой шанс для разворота наверх. Неделю с 13 по 17 июля закончили в состоянии тотальной депрессии и паники. Обычно такие моменты совпадают с экстремумами рынка.
Может ли он полностью восстановиться в обозримом будущем?
Галина Гулевская (Wealth iQ в Санкт-Петербурге): Текущие снижение не выглядит чем-то ужасным в сравнении с историческими просадками. Решение проблемы нехватки топлива в стране, возобновление переговорного процесса между РФ, США и Украиной, дальнейшее снижение ключевой ставки могут позволить рынку акций довольно быстро отыграть текущее снижение. Наибольшая неопределенность, на наш взгляд, остается в части переговорного процесса. Здесь процесс может быть небыстрым.
Наталья Малых («Финам»): Значительным фактором также является валютный курс из-за большого присутствия экспортеров в индексе. С конца мая наметилась тенденция к ослаблению рубля, и при ее продолжении экспортеры будут чувствовать себя лучше при прочих равных. Но на какое-то сильное восстановление индекса Мосбиржи я бы пока не рассчитывала.
Насколько подорвана вера инвесторов в фондовый рынок России?
Галина Гулевская (Wealth iQ в Санкт-Петербурге): На самом деле у многих инвесторов, особенно неопытных, довольно короткая память. Решения инвесторов более подвержены событиям, которые произошли относительно недавно. Сейчас некоторые из них разочаровались в фондовом рынке РФ. Однако по мере перехода рынка к росту доверие данных инвесторов может постепенно вернуться.
Наталья Малых («Финам»): Рынок на низах всегда характеризуются высоким уровнем пессимизма, но история показывает, что рынок потом восстанавливался. Деэскалация и ослабление санкций может запустить этот процесс очень быстро, вопрос — когда это наступит.
Комментарии (0)