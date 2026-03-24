Финансовая группа БКС удостоилась нескольких наград в номинациях премии Investment Leaders Award

БКС — финансовая группа с более чем тридцатилетней историей — по итогам 2025 года стала лауреатом премии в области инвестиций Investment Leaders Award («Инвестиционные лидеры») в нескольких ключевых номинациях. «БКС Мир инвестиций» удостоился награды за достижения в инвестиционных и крипторешениях, УК «БКС» — за лучшие решения по управлению активами для состоятельных инвесторов, а «БКС Ультима» забрала две статуэтки: «Private Banking года» («Частное банковское обслуживание года») и «Лучшие лайфстайл-решения для состоятельных инвесторов».
«Для нас эти награды прежде всего — оценка работы команды. Мы строим и совершенствуем private banking как комплексный сервис: от персональных инвестиций до полного сопровождения клиента и его семьи в нефинансовых задачах. Оказываем полноценную lifestyle-поддержку, включая организацию путешествий и помощь в деловых мероприятиях. Суть в том, чтобы избавить клиента от рутины, сохранить его время и приумножить капитал», — комментирует Амалия Манукянц, директор по развитию бизнеса «БКС Ультима».
Победа в Investment Leaders Award 2025 — это признание успеха «БКС Ультима» в ее комплексном подходе к работе с крупным капиталом. Глубокая инвестиционная экспертиза сочетается с персональным управлением активами и рисками, а также широкой палитрой востребованных нефинансовых сервисов. Многолетний опыт работы на рынке позволяет предложить состоятельному инвестору эффективные решения для достижения индивидуальных целей, а высокий спрос на услугу аудита портфеля подтверждает доверие клиентов.
