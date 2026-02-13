Ключевая ставка 15,5% — ЦБ снизил ее на первом заседании в 2026 году

Владислав Никонов, инвестиционный аналитик и основатель социальной сети Finbazar добавляет, что ключевыми факторами, влияющими на решение Цб остаются устойчивая инфляция и ожидания роста цен у населения и бизнеса. «Именно ожидания во многом определяют инерцию и "саморазгон" цен», — говорит он.

Для тех, кто инвестирует в акции и облигации сигнал ЦБ Никонов называет «нейтрально-умеренно позитивным». «Облигации обычно реагируют лучше, особенно если риторика не станет жёстче, тогда как в акциях эффект ожидаю смешанным — снижение неопределенности поддержит котировки, но все еще остающаяся высокой ставка продолжит сдерживать оценки и давить на компании с высокой долговой нагрузкой», — заключает эксперт.

«Лично для меня решение ЦБ неожиданным не было, — сказал в беседе с Собака.ru Евгений Коган, финансист и основатель проекта BitKogan. — Ситуация была 50/50 либо ставку сохранят, но скажут, что в дальнейшем будут продолжать снижение, либо ставку снизят, но повысят прогноз по ожидаемой инфляции. Они последнее и сделали — снизили ставку, но скорректировали прогноз по инфляции за год, что не удивительно с учетом накопленной за январь инфляции. Так что в целом все идет по плану».

Как добавляет собеседник редакции, он не исключает, что в ближайшие месяцы ставка снизится на 1%—1,5%. «То есть ставка будет уже не 15,5%, а 14,5%, может быть даже 13%. Центральный банк спокойно и методично идет по своей программе, никуда не спеша. К концу года жду ставку между 12 и 13%. Это значит, что на "длинных" гособлигациях, которые еще несколько дней назад показывали доходность около 15% годовых можно будет неплохо заработать».