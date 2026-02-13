Ключевая ставка 15,5% — ЦБ снизил ее на первом заседании в 2026 году

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на первом же в 2026 году заседании. Правда снижение небольшое, оно составило полпроцента.
Напомним, 19 декабря, на прошлом заседании, руководство ЦБ снизило ключевую ставку, но лишь на 0,5% (или на языке банкиров и макроэкономистов на 50 базисных пунктов). Такое изменение эксперты называли «символическим».
Накануне февральского заседания большинство экспертов ожидали сохранения ставки на уровне 16%. Такой прогноз, к примеру, давали эксперты, опрошенные Forbes. Свое мнение они обосновывали резким ростом цен в начале года и высокими инфляционными ожиданиями.
На фоне роста НДС с 20 до 22%, инфляция с начала года уже составила 2,1%. При этом Центробанк неоднократно заявлял, что одной из приоритетных целей его политики (в том числе корректировки ключевой ставки) является возвращение темпов роста цен к 4% за год.
Заявление Банка России
Цитата по официальному сайту:
«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение».
Как говорится в официальном заявлении ЦБ, повышение НДС, тарифов и цен на овощи в начале года привели «к временному, но значительному ускорению текущего роста цен в январе».
«Таким образом, наблюдалось некоторое перераспределение инфляции между 2025 и 2026 годами, — добавляют в Банке России. — Но в целом накопленный рост цен с ноября по январь соответствует ожиданиям Банка России. Устойчивая инфляция снизится до 4% во втором полугодии 2026 года. Однако с учетом смещения роста цен с конца прошлого года на начало текущего прогноз инфляции на 2026 год повышен до 4,5–5,5%».
Наконец, говорится в тексте регулятора, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Проще говоря, значительный рост цен вероятнее, чем их резкое снижение или остановка на текущем уровне.
По мнению Дмитрия Десятниченко, доцента факультета экономики Президентской академии в Петербурге, в решении ЦБ важнее «не величина», а факт уже шестого подряд снижения ключевой ставки. «Это показывает, что все идет по плану, мы движемся в рамках выбранного вектора», — говорит эксперт.
«Это сигнал бизнесу, о стабильности движения в сторону понижения ключевой ставки. Фактически предпринимателям говорят, что уже сейчас можно запускать долгосрочные инвестпроекты, ближе к осени процентная ставка будет еще ниже, а следовательно будет возможность перекредитоваться и выйти на положительную рентабельность», — добавляет Десятниченко.
Дмитрий Десятниченко
Доцент Президентской академии в Петербурге:
«Если говорить о простых гражданах, то на них снижение уже сказывается. Если вы заметили депозитные предложения в начале года уже немного скорректировались. Сейчас сложно найти вклад больше 14—15% годовых. Весьма вероятно, что уже в ближайшую неделю-две банки транслируют сегодняшнее решение ЦБ в свои предложения по депозитам снизив их до 13,5—14,5%».
Владислав Никонов, инвестиционный аналитик и основатель социальной сети Finbazar добавляет, что ключевыми факторами, влияющими на решение Цб остаются устойчивая инфляция и ожидания роста цен у населения и бизнеса. «Именно ожидания во многом определяют инерцию и "саморазгон" цен», — говорит он.
Для тех, кто инвестирует в акции и облигации сигнал ЦБ Никонов называет «нейтрально-умеренно позитивным». «Облигации обычно реагируют лучше, особенно если риторика не станет жёстче, тогда как в акциях эффект ожидаю смешанным — снижение неопределенности поддержит котировки, но все еще остающаяся высокой ставка продолжит сдерживать оценки и давить на компании с высокой долговой нагрузкой», — заключает эксперт.
«Лично для меня решение ЦБ неожиданным не было, — сказал в беседе с Собака.ru Евгений Коган, финансист и основатель проекта BitKogan. — Ситуация была 50/50 либо ставку сохранят, но скажут, что в дальнейшем будут продолжать снижение, либо ставку снизят, но повысят прогноз по ожидаемой инфляции. Они последнее и сделали — снизили ставку, но скорректировали прогноз по инфляции за год, что не удивительно с учетом накопленной за январь инфляции. Так что в целом все идет по плану».
Как добавляет собеседник редакции, он не исключает, что в ближайшие месяцы ставка снизится на 1%—1,5%. «То есть ставка будет уже не 15,5%, а 14,5%, может быть даже 13%. Центральный банк спокойно и методично идет по своей программе, никуда не спеша. К концу года жду ставку между 12 и 13%. Это значит, что на "длинных" гособлигациях, которые еще несколько дней назад показывали доходность около 15% годовых можно будет неплохо заработать».
