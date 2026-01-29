Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

Цифра дня: в казну Петербурга поступило 1,41 трлн рублей

Это на 4,7% или 63 млрд рублей больше, чем в 2024 году. План по исполнению бюджета выполнили на 100,3%. Большая часть поступлений (97%) пришлись на собственные (налоговые и неналоговые) доходы.

Shutterstock.com

Об этом рассказала глава комитета финансов Светлана Енилина во время заседания городского правительства. При этом 91% собственных доходов пришли за счет налоговых платежей, в том числе:

616 млрд рублей или 49% от всех налоговых поступлений приходится на налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

360 млрд рублей или 29% — на налог на прибыль.

Больше всего росло поступлений по НДФЛ — 9,9% или 55,6 млрд рублей, налогам в связи с применением специальных налоговых режимов — 11% или 11,6 млрд рублей и имущественным налогам — 14% или 12,6 млрд рублей.

Расходы казны — почти 1,5 трлн рублей. Это на 76 млрд больше показателя предыдущего года. Годовой план по расходам (без учета резервного фонда) исполнили на 99,6%.

Больше всего тратили на программы «Развитие образования» (22,8% от общего объема), «Развитие транспортной системы» (22,7%), «Развитие здравоохранения» (16,4%), «Социальная поддержка граждан» (12,7%).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: