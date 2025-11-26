Утвердили бюджет Петербурга на 2026 год в третьем, окончательном, чтении

Расходы Петербурга в 2026 году ожидаются на уровне 1,650 трлн рублей. Если расчеты верны, то дефицит бюджета составит 188,7 млрд. Дальнейший разрыв между доходами и расходами должен сократиться: в 2027-м расходы составят 1,694 трлн, в 2028-м — 1,780 трлн рублей.

Во втором чтении законопроекта подали 33 поправки, но только 21 из них одобрили. Депутаты предложили добавить 6,2 млрд на благоустройство и озеленение дворов, 1,5 млрд — ГБУ «Горжилобмен» на выделение субсидий для улучшения жилищных условий очередников, не имеющих льгот.

Также предложили увеличить бюджет территориального фонда медицинского страхования на 8 млрд рублей. Дополнительные деньги выделили из федерального фонда ОМС. Кроме того, 223,8 млн выделят на капремонт детского оздоровительного комплекса «Зеленый огонек», 227 млн — на капремонт подростковых и молодежных центров 15 районов города. Большинство средств перераспределили из резервного фонда города: после одобрения поправок его объем сократился с 45 до 34 млрд рублей. Цель Смольного к 2030 году довести доходы до 2 трлн, а к 2035-му — до 3 трлн рублей.