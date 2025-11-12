Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Финансы

Крупные переводы самому себе по СБП будут расцениваться как мошеннические

Эти операции будут учитываться в том случае, если в тот же день пользователь попытается перевести деньги человеку, которому не делал никаких переводов за последние полгода.

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

Банки будут расценивать, как подозрительные действия, смену номера телефона для входа в онлайн-банк и использование нетипичного интернет-провайдера. Приказ с новыми признаками мошеннических переводов Банк России опубликует в ближайшее время.

