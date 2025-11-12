Крупные переводы самому себе по СБП будут расцениваться как мошеннические

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

Банки будут расценивать, как подозрительные действия, смену номера телефона для входа в онлайн-банк и использование нетипичного интернет-провайдера. Приказ с новыми признаками мошеннических переводов Банк России опубликует в ближайшее время.