Банк России в третий раз за год понизил ключевую ставку — с 18% до 17%

12 сентября Совет директоров Банка России в третий раз за год понизил ключевую ставку — с 18% до 17% (на 100 базисных пунктов).

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — пишет Интерфакс со ссылкой на ЦБ.

В июле-августе текущий рост цен в среднем составил 6,3%. В первом квартале 2025 года он находился на уровне 4,4%. «С одной стороны, произошли существенная индексация коммунальных тарифов и рост стоимости моторного топлива. С другой стороны, плодоовощная продукция дешевела сильнее, чем обычно в летние месяцы. Ценовая динамика остается неоднородной по компонентам потребительской корзины», — объясняют рост цен в ЦБ.

Показатель базовой инфляции снизился с 4,4 до 4,1%. «Инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились. В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», — говорят в регуляторе.

Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими. Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка.

Как следует из сообщения регулятора, Банк России намерен и в дальнейшем поддерживать жесткую денежно-кредитную политику. По заявлению регулятора, это необходимо для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году. Решение о будущих изменениях ключевой ставки будет приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Как отмечают в ЦБ, только устойчивое замедление роста цен станет основанием для смягчения такой политики.

Согласно прогнозу регулятора, с учетом текущих действий: в 2025 году инфляция снизится до 6-7%, а к 2026 году достигнет целевых 4%. В последующий период будет сохраняться на этом уровне.

Следующая встреча регулятора по ключевой ставке пройдет 24 октября.