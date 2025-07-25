Банк России вновь понизил ключевую ставку — с 20% до 18%

Как сообщают в Банке России, текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8% в пересчете на год после в среднем 8,2%. Аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,5% после в среднем 8,8% в предыдущем квартале. Годовая инфляция, по оценке на 21 июля, составила 9,2%. При этом в июле месячный прирост индекса потребительских цен временно увеличится из-за произошедшей значительной индексации коммунальных тарифов.

Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась. Долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, немного снизились.

Появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. По-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах.