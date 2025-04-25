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Финансы

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Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Она была установлена в октябре 2024-го. Совет директоров ЦБ решил не смягчать экономическую политику и оставил ключевую ставку на прежнем уровне — несмотря на замедление инфляции и укрепление рубля.

Фото: HANK50/Shutterstock

Совет директоров ЦБ 25 апреля сохранил ключевую ставку в 21% — уже четвертое заседание подряд без изменений. Регулятор подчеркивает, что инфляция все еще вдвое превышает целевые 4%, а устойчивость рубля сомнительна.

Главное из заявления регулятора:

  • Текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 8,3% после 12,9% в четвертом квартале 2024 года. Аналогичный показатель базовой инфляции составил в среднем 8,9% (ранее — 13,4%). Годовая инфляция, по оценке на 21 апреля, составила 10,3%.
  • Инфляционные ожидания населения, бизнеса, а также участников финансового рынка с марта существенно не изменились. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это препятствует более быстрому замедлению инфляции.
  • Рынок труда пока остается жестким. Безработица находится на исторических минимумах. Однако, по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, постепенно снижается во многих регионах. Рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда.
  • Несмотря на некоторое уменьшение депозитных ставок, сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению. При этом рост доходов позволяет населению одновременно наращивать сбережения и потребление. Кредитная активность остается сдержанной как в розничном, так и в корпоративном сегменте.

Следующее заседание по ставке ЦБ проведет 6 июня.

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