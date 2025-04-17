Доллар падает, евро прогнозируют обесценивание, эксперты обсуждают обрушение юаня! Надежных валют больше нет? Разбираемся!

В последние дни новости заполнили все более пугающие заголовки о будущем мировых валют. После того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов на товары из большинства стран мира, доллару стали пророчить потерю доверия инвесторов. С другой стороны, аналитики не исключают и падения евро из-за сложностей в европейской экономике. Курс юаня уже просел до уровня 2000-х годов. Разве валюты могут падать все одновременно? Остались ли еще те, в которых можно держать сбережения? И что будет с рублем? Собака.ru попросила ответить экспертов на эти вопросы.
Что происходит с долларом?
«Доллар дешевеет из-за эскалации торговой войны», «Доллар рухнул до самого низкого за 21 месяц уровня», «Курс доллара к швейцарскому франку обвалился до минимума за 10 лет». В последние дни новостные ленты пестрят подобными заголовками, вызывая тревогу у тех, для кого американская валюта была синонимом стабильности.
«Доллар в последние недели действительно проседает к мировым валютам: за месяц индекс DXY (доллар к корзине валют) потерял 3,8%, — поясняет Собака.ru экономист Евгений Коган, автор телеграм-канала Bitkogan. — Причина понятная: новые тарифы от администрации Трампа добавили нервозности рынкам. Усилились опасения, что эти меры затормозят экономику США. Инвесторы не любят неопределенность и начали выходить из долларовых активов и искать, где поспокойнее».
На этом фоне крупные СМИ и аналитики говорят о том, что введение тарифов может «пошатнуть» доверие к американской валюте. На сайте агентства Bloomberg даже вышла колонка экономического обозревателя и финансового аналитика Шули Рен с провокационным названием «Зачем покупать доллар, если США становятся экономическим островом?».
Шули Рен
Аналитик агентства Bloomberg:
Является ли доллар США по-прежнему безопасным убежищем или начинает больше походить на одну из «хрупкой пятерки» (название группы государств, зависимых от зарубежного капитала, — прим. Собака.ru) развивающихся рынков, уязвимую к быстрым изменениям настроений и горячим потокам портфелей? Однозначного ответа пока нет.
Впрочем, далеко не все эксперты столь радикально смотрят на ситуацию. Так, Алессандро Виталони Symphonia SGR в публикации британского рейтингового агентства Morningstar высказал идею, что власти США будут стремиться «стабилизировать обменный курс [доллара] на определенных уровнях».
Как полагает Евгений Коган, говорить о нестабильности доллара действительно преждевременно. «За долларом стоит крупнейшая экономика, глубочайший финансовый рынок и статус мировой резервной валюты, — отмечает он. — Но, конечно, давление есть. Дедолларизация набирает обороты, конкуренция со стороны других валют усиливается. Так что доллар стал чуть менее "непоколебимым", чем мы привыкли его видеть, но пока еще очень и очень силен».
Как это сказывается на евро?
В пятницу, 11 апреля, курс евро к доллару достиг максимальной отметки за три года. На этом фоне можно было бы подумать, что евро может постепенно занять место главной резервной валюты. Однако аналитики сомневаются в таком развитии событий: «Заменой доллару евро не стал и вряд ли в ближайшее время станет, — говорит экономист Евгений Коган. — По данным МВФ, доллар по-прежнему занимает первое место, это около 58% резервов мировых центробанков. Евро идет вторым, но с приличным отставанием — около 20%. К тому же, не забывайте, торговая война бьет не только по США, но и по Европе».
Алина Горид
Управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Санкт-Петербурге:
Евро одна из наиболее нестабильных резервных валют, особенно сейчас, когда присутствует охлаждение отношений между Европой и США, а также мы наблюдаем ослабление экономик европейских государств. Непонятно, что в дальнейшем будет ждать Евросоюз — в связи с политикой Трампа строить прогнозы проблематично, здесь переплетаются и политика, и экономика.
Более того, еще в конце 2024 года аналитики компании Goldman Sachs предполагали, что в случае введения протекционистских тарифов в США евро в долгосрочной перспективе может упасть на 10%. Впрочем, пока этот прогноз не сбывается.
В любом случае, полагает руководитель департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов, даже если рост евро сменится существенным снижением европейской валюты, падение «это не будет происходить моментально». «Европейские экономики слишком крупные, чтобы глобальные изменения происходили так быстро», — говорит он в беседе с редакцией. Поэтому моментальное обесценивание сбережений в евро, даже если экономические последствия пошлин в США серьезно ударят по Европе, пока не ожидается.
Каким видится будущее юаня?
Если европейская валюта на фоне тарифного кризиса в США пока растет, китайский юань уже активно отреагировал на решения американских властей о введении, а потом последовательном ужесточении повышенных пошлин.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
Китайский юань сейчас упал до самого низкого уровня с 2023 года, поскольку Народный Банк Китая немного ослабил контроль над валютой, чтобы как-то противодействовать удару по экспорту от усиливающейся торговой войны с США. Мы видим, что компенсирующей мерой местным экспортерам на фоне повышенных тарифов США становится ослабление курса юаня.
Как полагает Константин Зиятдинов из «Прайм Эдвайс», обесценивание китайской валюты будет продолжаться, пока между США и Китаем продолжится торговая война. Это делает юань не слишком актуальным вариантом для тех, кто хочет купить валюту, просто чтобы спастись от рублевой инфляции. «Пока не будет ясности, чем эта история закончится… то, конечно, юань будет очень подвижной валютой», — констатирует он.
Есть ли теперь где-то тихая гавань?
«На этом фоне японская иена и швейцарский франк являются сейчас безопасными валютами, спрос на которые вырос за последние дни, — говорит в беседе с Собака.ru» Александр Потавин, аналитик ФГ "Финам". — Эти две валюты во время глобальных кризисов всегда показывали сильную динамику».
Впрочем, отмечает Константин Зиятдинов «Прайм Эдвайс» швейцарский франк, японская иена (равно как и норвежская крона) имеют существенный минус для некрупных инвесторов без биржевого опыта, пытающихся защитить свои сбережения.
«Разница цены покупки и продажи этих валют будет настолько большой, что для финансового выигрыша от вложения в них должно произойти существенное изменение их курса, — поясняет собеседник редакции. — Скажу больше, просто чтобы выйти в ноль, нужно, чтобы франк и иена выросли процентов на десять-пятнадцать по сравнению с моментом покупки. Я вообще рекомендовал бы людям, глубоко не погруженным в реалии валютных рынков, с крайней опаской смотреть на такие инвестиции и уж точно учитывать, что они имеют смысл лишь в том случае, если вы вкладываетесь в них на годы».
А что с криптовалютами? Как указывает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам», криптовалюты в последнее время в числе других рискованных активов подверглись распродажам (а следовательно, и снижению цены). «Те ожидания, которые инвесторы возлагали на приход в Белый дом президента, лояльного к криптовалютам, вообще не оправдались. Новых денег на рынке не появилось, поэтому участники рынка стали выводить средства из криптовалютных биржевых фондов. А когда актив падает в цене, он перестает быть интересным для вложений капитала и из него выводят деньги», — говорит собеседник редакции.
Впрочем, экономист Евгений Коган указывает, что на фоне ряда друг активов криптовалюты нельзя назвать «особенно нестабильными». «На фоне общей турбулентности тот же биткоин держится довольно неплохо [для рискованного актива]», — заключает он.
А что с рублем?
«С рублями все просто: ставки по депозитам и доходности по облигациям высокие — тут вопросов нет, — говорит Евгений Коган. — В долларах, евро или юанях таких доходностей вы сейчас не найдете. Но, как я всегда говорю, класть все яйца в одну корзину — дело опасное. Правильнее будет часть средств держать в рублях, а часть — в надежных иностранных валютах. Так спокойнее спится».
Сходным образом ситуацию комментирует и Константин Зиятдинов из «Прайм Эдвайс». По его словам, сейчас не видно предпосылок для заметного обесценивания рубля в ближайшей перспективе. «В текущих реалиях рублевый депозит выглядит неплохим вариантом, хотя я всегда придерживался того, что сбережения нужно хранить в разных корзинах».
Константин Заятдинов
Руководитель департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс»:
Если вы держите большую часть сбережений в рублях, то имеет смысл смотреть за тем, что происходит на сырьевых рынках. Экономика у нас все еще очень сильно зависит от цен на углеводороды, а бюджет сверстан из расчета нефти дороже 60 долларов за баррель. Если нефть будет долгое время ниже этой отметки, то это явная предпосылка к девальвации национальной валюты.
Пока никаких предпосылок для этого нет, но если мы увидим, что нефть держится в районе 50, скажем, до августа, то это будет сигналом к тому, что рубль серьезно подешевеет.
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