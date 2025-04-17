Доллар падает, евро прогнозируют обесценивание, эксперты обсуждают обрушение юаня! Надежных валют больше нет? Разбираемся!

Что происходит с долларом?

«Доллар дешевеет из-за эскалации торговой войны», «Доллар рухнул до самого низкого за 21 месяц уровня», «Курс доллара к швейцарскому франку обвалился до минимума за 10 лет». В последние дни новостные ленты пестрят подобными заголовками, вызывая тревогу у тех, для кого американская валюта была синонимом стабильности.

«Доллар в последние недели действительно проседает к мировым валютам: за месяц индекс DXY (доллар к корзине валют) потерял 3,8%, — поясняет Собака.ru экономист Евгений Коган, автор телеграм-канала Bitkogan. — Причина понятная: новые тарифы от администрации Трампа добавили нервозности рынкам. Усилились опасения, что эти меры затормозят экономику США. Инвесторы не любят неопределенность и начали выходить из долларовых активов и искать, где поспокойнее».

На этом фоне крупные СМИ и аналитики говорят о том, что введение тарифов может «пошатнуть» доверие к американской валюте. На сайте агентства Bloomberg даже вышла колонка экономического обозревателя и финансового аналитика Шули Рен с провокационным названием «Зачем покупать доллар, если США становятся экономическим островом?».