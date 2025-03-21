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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Она была установлена в октябре 2024-го.

HANK50/Shutterstock

Совет директоров ЦБ на заседании 21 марта решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%. В пресс-релизе отмечается, что «текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части».

Главное из заявления регулятора:

  • В январе-феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1%. Годовая инфляция, по оценке на 17 марта, составила 10,2%.
  • Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки.
  • Наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. В то же время рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда.

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 апреля.

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