Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Совет директоров ЦБ на заседании 21 марта решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%. В пресс-релизе отмечается, что «текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части».

Главное из заявления регулятора:

В январе-феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1%. Годовая инфляция, по оценке на 17 марта, составила 10,2%.

Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки.

Наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. В то же время рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда.

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 апреля.