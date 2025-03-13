Оплату по QR-коду в Турции запустили три крупных российских банка

Банк ВТБ уже запустил оплату по QR-коду в Турции. Оплату можно проходить в рублях, которые после конвертируются в турецкую лиру. При этом комиссия не взимается. Банк ввел лимиты — от 10 рублей до 350 тысяч рублей. Система работает мгновенно по всей стране. Такая же система работает и в странах ближнего зарубежья, например, в Таджикистане, отметили в ВТБ.

«Сбер» планирует запустить оплату в конце марта. Сейчас компания проводит тестирование сервиса. Фича должна работать без ограничений в кафе, магазинах и других местах. Выбор локации для оплаты по QR-коду связан с популярностью Турции у российских туристов. В 2025 году «Сбер» планирует расширить географию для данного платежного метода.

Банк МТС тоже дает доступ к оплате по QR-коду через приложение «Мой МТС». Оно также будет работать без комиссии. Оплатить покупку можно отсканировав код на чеке или терминале. Операции доступны и с лицевого счета, и с любых карт российских банков.