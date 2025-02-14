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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Она была установлена еще в октябре 2024-го. Несмотря на инфляционное давление, кредитная активность снижается — население все чаще склоняются к сбережению средств.

Фото: HANK50/Shutterstock

Совет директоров ЦБ на заседании 14 февраля решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ссылаясь на сохраняющееся высокое инфляционное давление. Рост внутреннего спроса значительно превышает возможности (предложения товаров и услуг). Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции до 7,0–8,0% в 2025 году и возвращение к целевому уровню 4,0% в 2026 году.

Главное из заявления регулятора:

  • Текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 12,1%. Аналогичный показатель базовой инфляции также увеличился в среднем до 12,1% после 7,6% в предыдущем квартале. Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10,0%.
  • Денежно-кредитные условия остаются жесткими. Рыночные процентные ставки несколько снизились после декабрьского заседания, при этом ужесточились неценовые условия банковского кредитования.
  • По итогам 2024 года российская экономика выросла на 4,1%, превысив октябрьский прогноз Банка России. Это связано с более сильным, чем ожидалось, ростом внутреннего спроса.
  • Рынок труда остается напряженным: безработица на исторических минимумах, а рост заработных плат опережает производительность труда. Однако планы компаний по найму и увеличению зарплат становятся более сдержанными, снижается дефицит кадров.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 21 марта.

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