Банк России вновь повысил ключевую ставку — с 19% до 21% — на фоне высокой инфляции и роста инфляционных ожиданий, вызванные увеличением внутреннего спроса, который опережает предложение товаров и услуг. Это максимальное значение в истории РФ.

Текущая инфляция значительно превысила июльский прогноз ЦБ. В сентябре рост цен с учетом сезонных факторов увеличился до 9,8% в годовом пересчете, а базовая инфляция составила 9,1%. По оценке на 21 октября, годовая инфляция достигла 8,4% и ожидается на уровне 8,0–8,5% по итогам 2024 года. Инфляционные ожидания в октябре также достигли максимума с начала года.

Общий кредит экономике по-прежнему растет высокими темпами. Завершение с 1 июля безадресной льготной ипотеки и рост ставок привели к охлаждению розничного кредитования. Темы роста корпоративного кредитования, напротив, остаются высокими.