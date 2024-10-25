18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Банк России вновь повысил ключевую ставку — с 19% до 21%

Об этом сообщили на сайте ЦБ.

HANK50 / Shutterstock

Банк России вновь повысил ключевую ставку — с 19% до 21% — на фоне высокой инфляции и роста инфляционных ожиданий, вызванные увеличением внутреннего спроса, который опережает предложение товаров и услуг. Это максимальное значение в истории РФ.

Текущая инфляция значительно превысила июльский прогноз ЦБ. В сентябре рост цен с учетом сезонных факторов увеличился до 9,8% в годовом пересчете, а базовая инфляция составила 9,1%. По оценке на 21 октября, годовая инфляция достигла 8,4% и ожидается на уровне 8,0–8,5% по итогам 2024 года. Инфляционные ожидания в октябре также достигли максимума с начала года.

Общий кредит экономике по-прежнему растет высокими темпами. Завершение с 1 июля безадресной льготной ипотеки и рост ставок привели к охлаждению розничного кредитования. Темы роста корпоративного кредитования, напротив, остаются высокими.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: