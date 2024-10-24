С начала осени рубль потерял почти 10%. Ждем доллар по 100₽? И правда ли наличная валюта больше не безопасна для сбережений?

Можем ли мы увидеть как доллар и евро будут расти существенно выше 100 рублей?

Алина Бажулина, управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Петербурге: Я думаю, после возможного кратковременного скачка, если он случится, мы будем наблюдать не рост доллара дальше, а разворот к 90. Этому будут способствовать следующие факторы: Заседание ЦБ касательно изменения ключевой ставки, рост цен на нефть в преддверии отопительного сезона, увеличение продажи валюты экспортерами и так далее.

Константин Зиятдинов, руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс»: Шанс на то, что доллар, даже пройдя отметку в 100 рублей, продолжит дорожать на российском рынке безусловно есть. Однако, если такое произойдет, то это, вероятно, будет постепенный процесс. Я бы назвал это вопросом уже следующего года.

Однако важно понимать, что это будет возможно, если тренды, которые мы наблюдаем сейчас, сохранятся. То есть, для этого показатели импорта должны продолжить рост; расчеты с контрагентами за рубежом должны будут становиться еще легче; нефть должна будет продолжить падение; газовый экспорт должен сокращаться. Если мы будем наблюдать все эти истории в комплексе, то в следующем году мы сможем увидеть доллар и выше 100 рублей. Если что-то пойдет по-другому (скажем, нефть поднимется), то процесс ослабления рубля может замедлиться, а то и вовсе пойти вспять.