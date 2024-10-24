С начала осени рубль потерял почти 10%. Ждем доллар по 100₽? И правда ли наличная валюта больше не безопасна для сбережений?

Еще в начале сентября официальный курс доллара находился ниже отметки в 89 рублей. К середине октября цена американской валюты приблизилась к 97 рублям (в обменных пунктах рост оказался еще более ощутимым). Что происходит? Правда ли, что скоро доллар пробьет психологическую отметку в 100 рублей? Остановится ли он на этом? И почему в правительстве говорят, что хранить свои сбережения в зарубежной валюте становится небезопасно? Все эти вопросы редакция Собака.ru задала экспертам в области финансовых рынков. Спойлер, по некоторым из них мнения экспертов разделились.
С начала сентября доллар официально подорожал почти на 8 рублей. Что происходит?
Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам»: [В пользу ослабления рубля] действует ряд факторов:
- В своем Обзоре рисков финансовых рынков Банк России сообщил, что чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в сентябре снизились на 30% относительно августа. Снижение объема продаж иностранной валюты — негативный фактор для рубля.
- [При этом], 11 октября правительство [еще сильнее, по сравнению с летом] смягчило свой указ об обязательной репатриации валютной выручки. Теперь экспортеры обязаны продавать не менее 25% полученной валютной выручки (против ранее установленного летом порога в 40%).
- Во все том же Обзоре рисков финансовых рынков сентябрьское ослабление рубля Банк России объяснил адаптацией посттрейдинговых расчетов на российском рынке к введенным в июне инфраструктурным ограничениям (в результате которых остановились торги долларом и евро на Московской бирже, — прим. Собака.ru). То есть в сентябре возник еще [один дополнительный] разовый фактор, который оказал отрицательное влияние на курс.
- С июля по сентябрь достаточно существенно снизились мировые цены на нефть, что, конечно, оказало негативное влияние и на российские сорта нефти, а это, в свою очередь, негативно для курса российской национальной валюты.
Константин Зиятдинов
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс»:
Сегодня мы видим примерно те же процессы, что определяли предыдущее ослабление рубля (в конце зимы 2023–2024 годов, — прим. Собака.ru). На мой взгляд тут два основных фактора. Во-первых, продолжает расти импорт (а следовательно и спрос импортеров на валюту), а во-вторых, мы видим, как снижается экспортная выручка, — до начала нового витка напряженности на Ближнем Востоке нефть довольно сильно дешевела. Таким образом, у нас растет дисбаланс между экспортом и импортом. Таковы, на мой взгляд, основные причины наблюдаемого нами сегодня ослабления рубля.
Скоро ли ждать доллар по 100 рублей?
Константин Зиятдинов, руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс»: Мне кажется, что в экономическом блоке уже вполне откровенно говорят, уже довольно скоро мы можем увидеть курс доллара если не в 100 рублей, то очень близкий. Как мне кажется, это возможно еще до конца 2024 года. Тем более, что ближе к новогодним праздникам появятся дополнительные причины для ослабления рубля вроде закрытия сделок за новогодний импорт (большая часть которого, конечно, была оплачена сильно раньше).
Николай Дудченко
Аналитик ФГ «Финам»:
Мы не ожидаем, что в текущем году паре USD / RUB удастся закрепиться выше отметки в 100. Между тем в среднесрочной перспективе (от шести месяцев до одного года) мы не исключаем выхода к данному значению.
Алина Бажулина, управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Петербурге: По моему мнению, рост до 100 рублей за доллар возможен, но он будет кратковременным. Центробанк, скорее, вмешается дополнительными инструментами, чтобы не допустить паники населения, так как отметка в 100 рублей — некий психологический порог.
Евгений Коган, основатель проекта BitKogan и президент Столыпинского клуба: [Ожидать повышения курса доллара до 100 рублей] стоит, но не в ближайшие месяцы. Это перспектива 2025–2026 годов. Сейчас причин для дальнейшего сильного ослабления рубля нет. [Вероятное] повышение ключевой ставки ЦБ, которое ожидается 25 октября, также поддержит рубль.
Можем ли мы увидеть как доллар и евро будут расти существенно выше 100 рублей?
Алина Бажулина, управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Петербурге: Я думаю, после возможного кратковременного скачка, если он случится, мы будем наблюдать не рост доллара дальше, а разворот к 90. Этому будут способствовать следующие факторы: Заседание ЦБ касательно изменения ключевой ставки, рост цен на нефть в преддверии отопительного сезона, увеличение продажи валюты экспортерами и так далее.
Константин Зиятдинов, руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс»: Шанс на то, что доллар, даже пройдя отметку в 100 рублей, продолжит дорожать на российском рынке безусловно есть. Однако, если такое произойдет, то это, вероятно, будет постепенный процесс. Я бы назвал это вопросом уже следующего года.
Однако важно понимать, что это будет возможно, если тренды, которые мы наблюдаем сейчас, сохранятся. То есть, для этого показатели импорта должны продолжить рост; расчеты с контрагентами за рубежом должны будут становиться еще легче; нефть должна будет продолжить падение; газовый экспорт должен сокращаться. Если мы будем наблюдать все эти истории в комплексе, то в следующем году мы сможем увидеть доллар и выше 100 рублей. Если что-то пойдет по-другому (скажем, нефть поднимется), то процесс ослабления рубля может замедлиться, а то и вовсе пойти вспять.
Евгений Коган
Основатель проекта BitKogan и президент Столыпинского клуба:
Может ли доллар, пройдя отметку в 100 рублей, двинуться дальше? Может, и с высокой вероятностью пройдет из-за более высокой инфляции в рублях, чем в долларах. Так, годовая инфляции в России составляет 8,6% против 2,4% в США. Но произойдет это в ближайшие год-два.
Пока я не ожидаю сильных рывков за 100 [рублей за доллар]. Теоретически могут быть пробои в 100, 101, 102 [рубля за доллар], но глобально я верю, что год будет закончен на уровне 97—99. Скорее всего, уровень в 100 [рублей за доллар] будет долго являться важным психологическим уровнем и если прыжки [выше него] и будут, то незначительные.
Безопасно ли сейчас хранить деньги в иностранной наличной валюте?
Константин Зиятдинов, руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс»: Раньше российские банки могли спокойно сдавать старые или потрепанные долларовые купюры в ФРС США по прямым договорам, теперь это невозможно. В результате у россиян стали возникать проблемы со старыми купюрами — в некоторых обменниках не хотят их принимать, так как покупатели валюты в свою очередь также не хотят получать банкноты с потертостями, отметками или другими повреждениями.
В итоге мелкие инвесторы, которые в разное время покупали или привозили из-за границы небольшое количество валюты, не всегда обращая внимание на ее физическое состояние встали перед делимой. Они либо должны ехать с ней за рубеж и тратить ее там, либо обменивать ее здесь по крайне невыгодному курсу, а то и вовсе сталкиваться в обменниках с отказами.
Если же у вас новая, хрустящая купюра, которую при вас банковский работник достал из пачки, то риски, на мой взгляд минимальны. Честно говоря, я не верю, что мы столкнемся с какими-то фундаментальными запретами на хождение иностранной валюты в России или с такими ограничениями, установленными другими странами, которые сделали бы операции с наличной валютой в России невозможными.
Евгений Коган
Основатель проекта BitKogan и президент Столыпинского клуба:
Заместитель министра финансов лишь советовал альтернативные формы сбережений для тех, кто не хочет хранить деньги в валюте. Иностранная [наличная] валюта не опасна, так как ее оборот нельзя отследить и ограничить санкциями. Опасно хранить все свои сбережения в одной форме, например, только в иностранной валюте. Необходима диверсификация: разные типы сбережений. Помимо иностранной валюты это могут быть депозиты в рублях, по которым сейчас отличные доходности, облигации, акции, золото, недвижимость.
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