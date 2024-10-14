Транспорт, образование и еще немного транспорт: в ЗакС внесли проект бюджет на следующий год

«Мы всегда очень детально проводим анализ потребностей города и его жителей. При формировании проекта бюджета необходимо учесть множество факторов: приоритеты развития, возможности города, запросы людей, исполнение бюджета. Основная задача у нас, как финансистов, — обеспечить баланс между этими направлениями», — отметила председатель комитета финансов Светлана Енилина.

Законопроект устанавливает следующие основные параметры бюджета Петербурга:

2025 год: доходы — 1 323 млрд рублей, расходы — 1 467 млрд рублей,

2026 год: доходы — 1 400 млрд рублей, расходы — 1539 млрд рублей,

2027 год: доходы — 1 506 млрд рублей, расходы — 1 656 млрд рублей.

Первое чтение проекта закона в Законодательном собрании пройдет 30 октября. В расходной части бюджета основная статья трат на 2025 год приходится на «Развитие транспортной системы Санкт‑Петербурга» — 333 млрд рублей (23% от расходов городского бюджета), включая расходы на транспорт (204 млрд рублей) и дорожное хозяйство (127 млрд рублей).

На образование планируют выделить 311 млрд рублей (21%), из которых 146 млрд рублей — на общее образование, 108 млрд рублей — на дошкольное, 23 млрд рублей — на среднее профессиональное, 12 млрд рублей — на дополнительное образование детей. В статью «Здравоохранение» заложено 222 млрд рублей (15%), на соцподдержку еще 160 млрд (11%).

На адресную инвестиционную программу (сюда входят и ШМСД (широтная магистраль) и ВСМ (высокоскоростная железная дорога) направят 234 млрд, а за три года суммарно — 802 млрд рублей.