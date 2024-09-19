Россияне начали получать первые уведомления от ФНС об уплате налога на вклады

Такая информация начала появляться в личных кабинетах налогоплательщиков.

В уведомлении перечисляются:

Банки, где были открыты вклады;

Сумма процентов;

Сумма, с которой должен был уплачен налог;

Итоговый размер выплаты.

Есть и необлагаемый налогом доход, он составляет 150 тысяч рублей. Если прибыль была больше этой цифры, то для расчета налога из полной суммы вычитается не облагаемые 150 тысяч рублей.

«Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления», — сказал РБК представитель Минфина.

Для расчета налога также учитывают процентные доходы физлица, полученные за прошлый год по всем имеющимся у него счетам и депозитам (включая валютные вклады). При этом сроки открытия вкладов и их величина не имеют значения. Также не будут собирать налоги с доходов по вкладам со ставкой 1% и унаследованным депозитов.

Оплатить налог нужно до 1 декабря 2024 года. Из-за того, что срок уплаты НДФЛ по вкладам несколько раз сдвигался, в этом году его уплатят впервые.