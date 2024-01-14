Петербуржцы увеличили траты на новогодние развлечения

Также в этом году стало на 13% больше посетителей в кинотеатрах. По мнению аналитиков, интерес публики сместился в детские центры и другие площадки для развлечений из-за морозов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Еще морозы повлияли на рост доходов ресторанов и кафе. Там жители Петербурга в эти каникулы оставили на 9% больше. В среднем — по 1870 рублей. Наиболее заметно выросли расходы петербуржцев на электронику и бытовую технику. Средний чек в этой категории вырос по сравнению с началом прошлого года на 12% — до 11 190 рублей. А число покупок увеличилось на 10%. Интернет-продажи техники продемонстрировали увеличение на 30‒35%.

Напомним, что Дворцовая площадь стала самым популярным местом Петербурга на новогодних каникулах. Также в рейтинг вошла Рождественская ярмарка, которая в этом сезоне работала на Манежной и Московской площадях.