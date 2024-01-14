18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Петербуржцы увеличили траты на новогодние развлечения

В основном горожане активно тратили на детский отдых, увеличив расходы на 9%. В среднем в центрах детских развлечений и семейного досуга оставляли по 1910 рублей. 

FOTOGRIN/shutterstock

Также в этом году стало на 13% больше посетителей в кинотеатрах. По мнению аналитиков, интерес публики сместился в детские центры и другие площадки для развлечений из-за морозов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». 

Еще морозы повлияли на рост доходов ресторанов и кафе. Там жители Петербурга в эти каникулы оставили на 9% больше. В среднем — по 1870 рублей. Наиболее заметно выросли расходы петербуржцев на электронику и бытовую технику. Средний чек в этой категории вырос по сравнению с началом прошлого года на 12% — до 11 190 рублей. А число покупок увеличилось на 10%. Интернет-продажи техники продемонстрировали увеличение на 30‒35%.

Напомним, что Дворцовая площадь стала самым популярным местом Петербурга на новогодних каникулах. Также в рейтинг вошла Рождественская ярмарка, которая в этом сезоне работала на Манежной и Московской площадях.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: