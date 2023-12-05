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Финансы

Минфин предложил сократить лимит по льготной ипотеке для Петербурга до 6 млн рублей

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Тоже самое собираются сделать и в Москве. А также предлагают увеличить повысить минимальный первоначальный взнос до 30% и запретить брать заемщикам больше одного льготного кредита.

Jayakri / Shutterstock.com

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники, в этому году взнос уже повышали с 15% до 20%. Однако эта мера не привела к заметному охлаждению рынка ипотеки.

По словам вице-премьер Марат Хуснуллин, правительство делает шаги для увеличения первоначального взноса льготной ипотеки. Программа будет действовать до 1 июля 2024 года, должна развиваться и дальше, считает Хуснуллин. При этом в правительстве разрабатывают шаги для регулирования объемов выдачи льготной ипотеки.

Повышение первоначального взноса до 20% коснулось всех видов льготной ипотеки. Предполагается, что власти обсуждают вопрос, касающийся повышения взноса для покупки жилья в новостройках или строительства дома. По этой ипотеке со ставкой 8% можно взять кредит до 12 млн рублей в Москве и Петербурге, в других регионах — до 6 млн рублей.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ведутся обсуждения для повышения минимального первоначального взноса до 25%.

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