В РФ обсуждают введение китайской модели с двумя курсами валют — внутренним и внешним. Как это работает в КНР?

Как работает китайская модель?

Юлия Вымятнина, профессор факультета экономики Европейского университета: В Китае действует система двух обменный курсов — есть курс оншорный (внутри страны) и есть оффшорный (устанавливается вовне страны). Оншорный курс устанавливается Китайским Национальным Банком на каждый день, и отклонение от этого курса допустимо в пределах 2% в обе стороны. Оффшорный курс устанавливается в ходе биржевых торгов на рынках (от Гонконга и далее); этот курс является рыночным.

Поддержание такой системы осуществимо только при наличии возможности контролировать, какая часть юаней обращается на внутреннем валютном рынке, а какая на внешнем. Это значит, что вывод средств за пределы Китая фирмами и вывоз иностранной валюты гражданами (в турпоездках, например) контролируется властями. В числе прочего это требует дополнительного количества работников соответствующих ведомств и связано с дополнительными издержками на поддержание этой системы.

При этом в Китае в последние годы происходит постепенная перестройка такой системы — в Шанхае и Пекине уже сняты ограничения для компаний-резидентов этих регионов на вывод средств из страны. Если в этих регионах действуют компании с иностранным капиталом, на них не распространяются ограничения на вывод полученной прибыли за пределы Китая, и прибыль эта может быть выведена ими по рыночному курсу. Аналитики, следящие за ситуацией в Китае, прогнозируют, что за этим могут последовать аналогичные изменения и для других регионов страны. По сути, это означает постепенный переход к системе единого обменного курса.