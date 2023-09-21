В России официально появился исламский банкинг! Что это такое? Какие в нем правила? Кто может им воспользоваться?

Что предлагают исламские банки?

Более двух десятков самых разных финансовых инструментов. Один из самых популярных — мурабаха. Она работает следующим образом: по просьбе клиента банк покупает какой-то товар (к примеру, квартиру или машину). Затем клиент должен постепенно выкупить это имущество, при этом и стоимость товара, и величина наценки заранее оговорены. Если через некоторое время человек захочет вернуть долг одним платежом, то он может это сделать без каких-либо штрафов и комиссий.

«На самом деле [мурабаха] практически ничем не отличается от торгового лизинга, разве что для наших банковских систем банк не может быть торговым складом и совершать торговую операцию. Исламский банк торговую операцию проводит. Ну и, кроме того, не предполагает процентной ставки, но фиксированная сумма вознаграждения банку, естественно, есть», — объясняет старший преподаватель Департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева.

Другой вариант — мушарака. Фактически это договор о создании совместного предприятия. Банк и предприниматель подписывают соглашение о совместных инвестициях в какое-то дело. Если оно принесет доход, то финансовая организация получает заранее оговоренную часть прибыли.

Еще одна опция — мудараба. Ее часто сравнивают с доверительным управлением. Клиент приносит деньги в банк и предлагает инвестировать их. Если вложения окажутся успешными, то прибыль делится в заранее оговоренной пропорции. Если инвестиции принесут убытки, то они ложатся на клиента (банк, как считается, платит за неудачу временем и репутацией).

Кард-аль-хасан — это вид беспроцентного займа, фактически материальной помощи, члену сообщества. В этом случае банк дает человеку деньги (к примеру, на свадьбу или для решения финансовых затруднений) под залог. Никаких процентов или фиксированного вознаграждения кард-аль-хасан не предполагает. Однако заемщик по своему желанию может добавить к сумме возвращенного долга премиальные для банка. Наиболее ортодоксальные мусульмане полагают этот вариант единственным вариантом ссуды, которая не нарушает религиозных запретов на ростовщичество.