В России официально появился исламский банкинг! Что это такое? Какие в нем правила? Кто может им воспользоваться?

С 1 сентября в России вступил в силу закон об исламском банкинге. Это значит, что теперь жители страны смогут официально получить «халяльную» рассрочку или «безвозмездный займ» на условиях, не противоречащих шариату. Как все это будет работать в РФ? Кто сможет воспользоваться услугами исламского банкига? Что такое мурабаха, мушарака и мудараба? Максимально просто отвечаем на все эти вопросы в материале «Собака.ru».
Что такое исламский банкинг?
Если коротко, исламский банкинг — это финансовая система, которая построена на принципах шариата. В частности, мусульманам запрещена риба (в переводе с арабского — ростовщичество). Это означает, что исламский банкинг не предполагает привычных европейцам финансовых инструментов, к примеру кредитов и вкладов под фиксированный процент.
По историческим меркам эта система возникла совсем недавно — в середине XX века. Принято считать, что первой исламской финансовой организацией стал египетский сберегательный банк Mit Ghamr, открытый в 1963 году. Он предлагал своим клиентам особые сберегательные и инвестиционные счета, а также давал беспроцентные займы на открытие своего дела. К 2019 году число исламских банков в мире превысило 420.
Как устроен исламский банкинг?
В его основе лежит исламская традиция, гласящая, что деньги не имеют самостоятельной стоимости и сами по себе не могут служить источником дохода. В результате исламским банкам запрещено давать деньги под фиксированный процент. Поэтому от них не следует ждать предложений вроде «кредиты для бизнеса от 13,9% годовых».
Это объясняется двумя главными соображениями. Во-первых, если, скажем, владелец магазина возьмет займ на развитие бизнеса, то он должен будет заложить проценты по нему в стоимость товаров. В результате, считают теоретики исламского финансового рынка, все общество будет необоснованно платить банку просто за то, что тот дал денег, но не принял никакого участия в создании товаров или услуг. Во-вторых, традиционный банковский займ предполагает, что человек в любом случае должен вернуть банку всю сумму плюс процент, что в исламском банкинге считается несправедливым. К примеру, если фермер одолжился на покупку семян, но все растения погибли из-за засухи, то банк все равно получит деньги, хотя они не позволили произвести никакой ценности.
Поэтому иногда пишут, что исламские банки работают с клиентами скорее не как кредиторы, а как инвесторы. То есть разделяют с ними не только возможную прибыль, но и убытки (такую схему еще называют «партнерским финансированием»). Это, среди прочего, означает, что финансовые организации очень тщательно выбирают своих клиентов. Так, тот самый первый исламский банк Mit Ghamr, по некоторым данным, отклонял более чем половину поступавших к нему заявок.
Что предлагают исламские банки?
Более двух десятков самых разных финансовых инструментов. Один из самых популярных — мурабаха. Она работает следующим образом: по просьбе клиента банк покупает какой-то товар (к примеру, квартиру или машину). Затем клиент должен постепенно выкупить это имущество, при этом и стоимость товара, и величина наценки заранее оговорены. Если через некоторое время человек захочет вернуть долг одним платежом, то он может это сделать без каких-либо штрафов и комиссий.
«На самом деле [мурабаха] практически ничем не отличается от торгового лизинга, разве что для наших банковских систем банк не может быть торговым складом и совершать торговую операцию. Исламский банк торговую операцию проводит. Ну и, кроме того, не предполагает процентной ставки, но фиксированная сумма вознаграждения банку, естественно, есть», — объясняет старший преподаватель Департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева.
Другой вариант — мушарака. Фактически это договор о создании совместного предприятия. Банк и предприниматель подписывают соглашение о совместных инвестициях в какое-то дело. Если оно принесет доход, то финансовая организация получает заранее оговоренную часть прибыли.
Еще одна опция — мудараба. Ее часто сравнивают с доверительным управлением. Клиент приносит деньги в банк и предлагает инвестировать их. Если вложения окажутся успешными, то прибыль делится в заранее оговоренной пропорции. Если инвестиции принесут убытки, то они ложатся на клиента (банк, как считается, платит за неудачу временем и репутацией).
Кард-аль-хасан — это вид беспроцентного займа, фактически материальной помощи, члену сообщества. В этом случае банк дает человеку деньги (к примеру, на свадьбу или для решения финансовых затруднений) под залог. Никаких процентов или фиксированного вознаграждения кард-аль-хасан не предполагает. Однако заемщик по своему желанию может добавить к сумме возвращенного долга премиальные для банка. Наиболее ортодоксальные мусульмане полагают этот вариант единственным вариантом ссуды, которая не нарушает религиозных запретов на ростовщичество.
Что запрещено в исламском банкинге?
Исламская финансовая система предполагает целый ряд ограничений, поясняет в беседе с «Собака.ru» Эльмира Имамкулиева из НИУ ВШЭ. К примеру, в исламских банках нельзя получить средства на «финансирование деятельности, противоречащей исламу, такой как производство алкоголя или свинины».
Также ислам не одобряет спекуляций с ценными бумагами и фьючерсными контрактами. Считается, что это занятие приносит доход, не способствуя созданию реальных ценностей. Впрочем, это не значит, что исламские трейдеры не представлены на мировых биржах. Для них создаются специальные индексы, в которые включены компании, чья деятельность не противоречит нормам ислама.
Наконец, непростые отношения у исламской финансовой системы с криптовалютами. Так, в 2021 году Национальный религиозный совет Индонезии объявил крипту харамом, то есть наложил на сделки с ней религиозный запрет. При этом центральные банки ОАЭ и Саудовской Аравии лишь предупреждают пользователей о рисках, связанных с криптовалютами, но до запрета дело пока не дошло. Более того, местные инвесторы поддерживают стартапы, которые пытаются создать цифровые деньги, обеспеченные реальными активами, чтобы сделать их ближе к требованиям шариата.
Как исламский банкинг будет работать в России?
На самом деле он уже довольно давно работает, объясняет Ильяс Зарипов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. По его словам, предприятия, финансовая модель которых была построена с соблюдением исламских правовых канонов, «существовала в России с начала 1990-х годов». Однако «в условиях отсутствия правовых норм, регулятивных правил, разработанных для России методик и технологий, они существовали в основном на энтузиазме своих создателей».
С 1 сентября в силу вступил закон, который регламентирует работу исламского банкинга (или, выражаясь бюрократическим языком, организаций партнерского финансирования) в стране. Правда, пока в виде эксперимента он будет официально действовать только в четырех пилотных регионах страны: Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане. Этот опыт продлится два года, до осени 2025 года, после чего власти решат, следует ли его распространить шире.
В рамках эксперимента организации партнерского финансирования (ОПФ) смогут выдавать беспроцентные займы, предоставлять деньги в обмен на долю в компании, давать поручительства. Какие инструменты будут предложены клиентам, «будут выбирать конкретные предприниматели», добавляет Ильяс Зарипов из РЭУ им. Г. В. Плеханова.
При этом, как пояснила Юлия Загинайко, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры», «закон не устанавливает никаких ограничений для физических и юридических лиц, которые могут обратиться за получением партнерского финансирования». Проще говоря, пользоваться исламским банкингом в России смогут не только мусульмане, но и все желающие.
Более того, Ильяс Зарипов полагает, что хотя ОПФ, по закону, должны базироваться в одном из четырех пилотных регионов, потенциально к ним могут обратиться жители и других субъектов «путем дистанционной коммуникации с исламскими финансовыми структурами».
Ильяс Зарипов
Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова:
Исламские финансы привлекают прежде всего конфессионально ориентированный и социально ответственный бизнес, но и другие категории бизнеса могут найти здесь свои преимущества: диверсификация инвестиций, более справедливое распределение прибыли в зависимости от коммерческого результата, отсутствие штрафов и пеней, возможность получения инвестиционного дохода для исламских страхователей и так далее.
Правда, Эльмира Имамкулиева из НИУ ВШЭ считает, что возможность удаленной работы с башкирскими или дагестанскими ОПФ пока остается «тонким моментом» в законодательстве. «Если компания из другого региона попытается запустить какой-то проект в пилотных республиках, я думаю, что проблем не возникнет. Если попытаться вывести сделку за пределы Чечни, Дагестана, Татарстана, Башкортостана [чтобы реализовать проект в другом регионе], могут возникнуть ограничения. Однако точно пока говорить рано, поскольку у нас нет никакой практики на этот счет», — пояснила она.
Какие перспективы у исламского банкинга в России?
Сказать точно сейчас нельзя, однако все будет зависеть от результатов начавшегося двухлетнего эксперимента. По мнению Юлии Загинайко из АБ «Качкин и Партнеры», по итогам законодатель вполне может принять «решение о распространении действия соответствующих норм на всю территорию Российской Федерации».
«Для успешного развития исламского банкинга в России необходим системный подход и создание благоприятных условий для инвесторов, готовых вкладывать средства с учетом принципов Шариата», — предполагает Эльмира Имамкулиева из НИУ ВШЭ.
Примерно так же оценивает перспективы исламского банкинга и Ильяс Зарипов из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Для успешного развития этой финансовой системы в России необходимы скоординированные усилия государства и бизнеса, считает он. При этом новые услуги вполне могут быть востребованы среди населения даже не исламских регионов. Так, «более половины клиентов исламских финансов в мусульманских странах являются не мусульманами», — заключает Зарипов.
Эльмира Имамкулиева
Старший преподаватель Департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ:
Я думаю, что прижиться исламский банкинг в России приживется. Вопрос в том, какие у него будут темпы роста. Они будут зависеть от самых разных обстоятельств.
Другое дело, что для РФ приоритетом является не только развитие исламского банкинга на территории страны, но и привлечение исламских инвестиций из-за рубежа.
Конечно, начатый эксперимент в этом смысле является важным сигналом, но пока это не решение вопроса притока иностранного исламского капитала в Россию. Над этим предстоит еще работать и работать.
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