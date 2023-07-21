Карты UnionPay от «Тинькофф» прекратят принимать за границей

В банке отметили, что это произошло из-за санкций США и Канады. «Мы готовились к такому повороту событий и сделаем все возможное, чтобы для наших клиентов эта новость прошла максимально незаметно», — говорится в сообщении.

При этом карты платежной системы UnionPay «Тинькофф» продолжат работу в России в обычном режиме. Однако новые карты выпускать не будет.