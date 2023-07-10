Обороты петербургского бизнеса сократились почти на 20% с начала года

Как сказано в отчете Петростата, совокупный оборот на 19,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. По показателю, который учитывает прибыль минус убыток (сальдированный финансовый результат) организаций в январе–апреле текущего года составил 540,3 млрд рублей, что составляет лишь 27,6% от уровня за 2022 год.

Больше всего сократились сегменты оптовой торговли (уменьшение оборота на 29,5%), в добыче полезных ископаемых (–38,6%), производства кокса и нефтепродуктов (–25,1%). Лучше всего себя чувствует непродовольственная розница (–5,6% по сравнению с январем-маем 2022 года).

Однако есть и несколько сегментов в экономике Петербурга, которые показали рост. Это сфера общепита, где оборот вырос на 12,4%, а также розничная торговля продуктами питания (+3,8%). Еще более серьезный рост (в 1,6 раза по сравнению с январем-маем 2022 года) зафиксирован в сегментах «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» и «пошив одежды».