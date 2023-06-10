Владелец брендов Zewa и Libresse продаст свой бизнес в России

Производитель товаров для гигиены и здоровья Essity заявил о прекращении работы на территории нашей страны. В сообщении отмечается, что на данный момент уже подписан контракт с покупателем, сделка ждет одобрения российских властей.
Процесс закрытия сделки завершится во втором квартале этого года. «О влиянии на общий доход будет сообщено после завершения транзакции, но не ожидается, что оно окажет существенное финансовое влияние», — пишет пресс-служба Essity. В компании отмечают, что в 2022 году на Россию пришлось примерно 2% от общего объема продаж компании.
Основной причиной для такого решения послужило обесценивание активов компании в РФ примерно на 1,4 млрд шведских крон (11,5 млрд рублей). В пресс-службе Essity уточнили, что не рассматривают схему параллельного импорта, а уход с российского рынка займёт «определённое время». При этом работников предприятий заверили, что они по-прежнему будут получать зарплату, а покупателей — что они смогут найти интересующие их товары в магазинах.
Компания владеет более чем 10 брендами, в России представлены товары торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.
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