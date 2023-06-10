Владелец брендов Zewa и Libresse продаст свой бизнес в России

Процесс закрытия сделки завершится во втором квартале этого года. «О влиянии на общий доход будет сообщено после завершения транзакции, но не ожидается, что оно окажет существенное финансовое влияние», — пишет пресс-служба Essity. В компании отмечают, что в 2022 году на Россию пришлось примерно 2% от общего объема продаж компании.

Основной причиной для такого решения послужило обесценивание активов компании в РФ примерно на 1,4 млрд шведских крон (11,5 млрд рублей). В пресс-службе Essity уточнили, что не рассматривают схему параллельного импорта, а уход с российского рынка займёт «определённое время». При этом работников предприятий заверили, что они по-прежнему будут получать зарплату, а покупателей — что они смогут найти интересующие их товары в магазинах.

Компания владеет более чем 10 брендами, в России представлены товары торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.