«Тинькофф» начал выпускать карты UnionPay. Но работать они будут лишь в некоторых странах

«Мы запускаем выпуск карт UnionPay для всех клиентов. Виртуальная карта абсолютно бесплатная, физическая — 1000 рублей», — написал оператор поддержки банка. Он также добавил, что карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле, пишет РБК.

А вот снять деньги в банкомате и расплатиться такой картой можно будет в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки. На сайте банка сказано, что изменения тарифов касаются «возможности выпуска и обслуживания дополнительных расчетных карт и кредитных карт платежной системы UnionPay». В пояснениях также говорится, что карты китайской платежной системы будут выпускать как дополнительные к уже имеющимся картам.