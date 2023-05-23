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Финансы

«Тинькофф» начал выпускать карты UnionPay. Но работать они будут лишь в некоторых странах

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Заказать виртуальную карту можно бесплатно с 23 мая. Однако она не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле.

TungCheung / Shutterstock.com

«Мы запускаем выпуск карт UnionPay для всех клиентов. Виртуальная карта абсолютно бесплатная, физическая — 1000 рублей», — написал оператор поддержки банка. Он также добавил, что карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле, пишет РБК.

А вот снять деньги в банкомате и расплатиться такой картой можно будет в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки. На сайте банка сказано, что изменения тарифов касаются «возможности выпуска и обслуживания дополнительных расчетных карт и кредитных карт платежной системы UnionPay». В пояснениях также говорится, что карты китайской платежной системы будут выпускать как дополнительные к уже имеющимся картам.

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