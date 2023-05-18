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Финансы

Росфинмониторинг предложил при переводе денег указывать личные данные получателя

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Ведомство хочет обязать россиян предоставлять ИНН или номер паспорта получателя при переводах внутри России, а также при трансграничных переводах по картам или счетам. Более того, отправить деньги не получится, если нет открытого банковского счета. Однако банки на такие поправки в законопроект отреагировали негативно.

Shutterstock.com

Как пишет РБК со ссылкой на обновленный законопроект, также хотят ограничить размер переводов без открытия банковского счета: максимальная сумма — 100 тыс. руб. (либо аналогичный эквивалент в иностранной валюте). Требования могут вступить в силу в 2026 году.

Также в Росфинмониторинге предложили отказаться от некоторых данных, необходимых при переводе: дата рождения получателя и полное ФИО. Вместо этого можно ввести фамилию и инициалы, а вместо полных реквизитов личности — серию и номер документа, либо идентификационный номер налогоплательщика.

Для Системы быстрых платежей (СПБ) ведомство хочет сделать исключение: при таких переводах не нужно будет указывать данные паспорта, ИНН и номер банковского счета. Сведения будут приходить от кредитной организации или оператора платежной системы.

Банки уже негативно оценили законопроект. Предполагается, что новые правила приведут к росту переводов теневым способом, а некоторые клиенты перейдут на использование наличных и откажутся от безналичных переводов. Также кредитные организации недовольны введением исключений для исключения для СПБ, так как считают это привилегией, которая противоречит принципам добросовестной конкуренции.

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