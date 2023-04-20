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Финансы

«Депутат 1» и «депутат 2»: парламентарии Заксобрания Петербурга отчитались о своих доходах в новом формате

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Теперь узнать, какой именно депутат сколько заработал не получится. Все данные обезличили, а вместо имен появились «депутат 1», «депутат 2», «депутат 3» и так далее. Самым богатым оказался парламентарий под номером 27 — его заработок составил 106 млн рублей.

Pukhov K / Shutterstock.com

Согласно опубликованным декларациям, в среднем депутаты заработали в прошлом году около 3-4 млн рублей. Всего за 2022 год 50 представителей ЗакСа заработали примерно 309,5 млн рублей.

Самым успешным депутатом оказался 27 номер — его заработок составил 106 млн рублей, а супруги или супруга — 2,4 млн, тоже самый высокий заработок. Второе место занимает №17: за прошедший год он заработал 16 млн рублей, а в самом конце рейтинга — «депутат 37» и его 2,7 млн.

Однако были и те, кто опубликовал свои декларации открыто. Одним из них стал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский — он заработал за 2022 год 4,1 млн рублей, за год его доходы выросли на 1 млн руб.

Напомним, что конце января 2023 года Госдума приняла федеральный закон о публикации деклараций депутатов «в обобщенном виде». Парламентарии Петербурга самостоятельно решили засекретить свои доходы за прошедший год, воспользовавшись поправками.

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