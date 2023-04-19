Петербург вошел в список с самыми состоятельными людьми

Согласно данным консалтинговой компании Henley & Partners, в Петербурге живут около 6,9 тысяч долларовых миллионеров, 55 с состоянием больше 100 млн долларов и семь миллиардеров. За десять лет число состоятельных петербуржцев сократилось на 38%.

В Москве это количество упало еще больше за десятилетие — на 44%. К 2022 году в столице проживало 35,2 тысячи человек с состоянием более 1 млн долларов. Среди них были 250 москвичей с состоянием более 100 млн долларов и 28 долларовых миллиардеров. По подсчетам аналитиков оказалось, что в Москве самое сильное уменьшение миллионеров среди других городов, попавших в рейтинг, пишет Forbes.

По оценкам компании, всего в России проживают 435 человек с состоянием больше 100 млн долларов. В списке стран по общему числу сверхбогатых людей Россия заняла десятое место, обогнав Францию и Италию.