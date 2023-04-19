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Финансы

Петербург вошел в список с самыми состоятельными людьми

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Однако за последние 10 лет число долларовых миллионеров существенно сократилось на 38%. Москву тоже добавили в рейтинг, но и там за последнее десятилетие богатых людей стало еще меньше — на 44%.

Shutterstock.com

Согласно данным консалтинговой компании Henley & Partners, в Петербурге живут около 6,9 тысяч долларовых миллионеров, 55 с состоянием больше 100 млн долларов и семь миллиардеров. За десять лет число состоятельных петербуржцев сократилось на 38%.

В Москве это количество упало еще больше за десятилетие — на 44%. К 2022 году в столице проживало 35,2 тысячи человек с состоянием более 1 млн долларов. Среди них были 250 москвичей с состоянием более 100 млн долларов и 28 долларовых миллиардеров. По подсчетам аналитиков оказалось, что в Москве самое сильное уменьшение миллионеров среди других городов, попавших в рейтинг, пишет Forbes.

По оценкам компании, всего в России проживают 435 человек с состоянием больше 100 млн долларов. В списке стран по общему числу сверхбогатых людей Россия заняла десятое место, обогнав Францию и Италию.

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